Accordo saltato: pronto a dire addio al Milan

Il Milan sta per diventare protagonista del mercato estivo. Una trattativa risultata saltata: imminente la cessione di un elemento rossonero.

Il Milan punta a cambiare volto durante la sessione estiva del mercato. Il club infatti, poco soddisfatto dei risultati ottenuti nella scorsa stagione, intende assecondare in toto le richieste di Paulo Fonseca acquistando giocatori di caratura internazionale in grado di rendere più profondo e qualitativo il gruppo rossonero. Definito l’acquisto di Alvaro Morata (pronti un quadriennale con opzione per un ulteriore anno per lo spagnolo e 13 milioni in favore dell’Atletico), ora il management provvederà a concretizzare ulteriori colpi in entrata. Ma non finisce qua, perché in cantiere ci sono pure alcune cessioni.

Possibile, in tal senso, quella di Davide Calabria. Il contratto del capitano, come noto, scadrà il 30 giugno 2025 e finora i vari incontri andati in scena, come confermato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, non sono bastati alle parti per individuare un principio d’intesa. Il terzino, infatti, è consapevole del fatto di essere uno dei titolari meno pagati e chiede un ingaggio di 4 milioni. La società – dal canto suo – preferirebbe invece concludere l’affare alle stesse cifre percepite oggi (2). Le interlocuzioni sono destinate a proseguire, perché il 27enne si trova bene in città e preferirebbe evitare di dover fare le valigie.

In assenza di un concreto passo in avanti, però, il Milan procederà al divorzio così da evitare di perderlo a parametro zero ed incassare risorse preziose da destinare all’acquisto del suo sostituto. Il futuro di Calabria, autore di una rete e 4 assist nelle 41 apparizioni complessive totalizzate nell’ultima annata, è quindi un rebus di difficile risoluzione. Il Milan, per cautelarsi, ha intanto iniziato a lavorare al fine di individuare un adeguato erede di Calabria gradito a Fonseca.

Milan, la trattativa è saltata: imminente la partenza

I riflettori sono puntati su Emerson Royal di proprietà del Tottenham. Gli Spurs non lo ritengono imprescindibile e, in questi giorni, hanno fatto sapere di volere 20 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dal management rossonero che, in sede di trattativa, proverà ad ottenere uno sconto facendo leva sulla volontà del classe 1999 di trasferirsi in Italia. L’effetto domino sta per scattare. Adesso resta da vedere quale squadra si farà effettivamente avanti per Calabria.

A lui, di recente, ha pensato il Bologna chiamato ad allestire una squadra capace di sostenere il triplo impegno tra Serie A, Coppa Italia e sopratutto Champions League. L’ingaggio del capitano, in questa ottica, fornirebbe alla rosa felsinea l’esperienza ed il carisma necessari per affrontare al meglio la nuova esperienza nel torneo continentale. Per ora nessun contatto ufficiale. La pista, però, può incendiarsi da un momento all’altro.