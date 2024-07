Blitz a sorpresa: colpo Simeone in attacco, affare in Serie A

Giovanni Simeone è pronto a cambiare maglia, insoddisfatto del suo utilizzo al Napoli: il colpo è servito, affare in attacco in serie A

Nonostante l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, non sembra essere cambiato lo status di Giovanni Simeone. Il figlio d’arte, da quando è sbarcato all’ombra del Vesuvio, non è mai stato un titolare ma sempre l’alternativa con ottimi risultati come nella stagione dello scudetto o ben più scadenti come nell’ultima. In ogni caso sia con Spalletti sia con i vari allenatori avuti negli ultimi dodici mesi, l’argentino non era considerato un titolare.

Difficile d’altronde quando davanti hai un certo Victor Osimhen e su questo c’è poco da discutere. Il fatto però, che anche con il nigeriano in odore d’addio, il Napoli stia pensando ad un nuovo rinforzo di spicco e di “promuovere” l’ex Fiorentina nemmeno se ne parla, così come nel corso dei mesi spesso gli è stato preferito persino Raspadori nel ruolo di punta, hanno portato il classe ’95 a diverse riflessioni. Anche perché, si sa, la volontà di un calciatore è quella di giocare. Se non potrà farlo con continuità in azzurro, in una stagione dove tra l’altro ci sarà ancor meno spezio senza le coppe, preferirà andare altrove.

Simeone, addio al Napoli ma resta in serie A: ecco dove andrà

Per questi motivi Simeone si sta guardando intorno e sembra abbia trovato il club che possa fare per lui. In diversi hanno chiesto informazioni, c’era una possibilità legata alla Lazio, soprattutto dopo l’addio di Ciro Immobile. Ricongiungersi con l’ambiente biancoceleste, dove è cresciuto l’argentino con il padre protagonista della squadra dello scudetto, sarebbe stata una perfetta chiusura del cerchio.

A quanto pare però, almeno per il momento, le intenzioni della società sono altre e Simeone può così guardare ad altre piste. Come quella che lo porta dritto a giocare la Champions League! Nelle ultime ore, infatti, sul figlio d’arte è piombato il Bologna. Il club felsineo è balzato in pole con un blitz a sorpresa e sta pensando all’argentino per il proprio attacco. Sartori può mettere a segno il colpo, dopo aver venduto Zirkzee. In rossoblù l’attaccante tornerebbe a giocare la Champions, come ha già fatto al Napoli, togliendosi parecchie soddisfazioni soprattutto nell’annata del tricolore, quando fu tra i protagonisti nel percorso fino ai quarti del club partenopeo nell’ex coppa campioni.

Simeone sta riflettendo ma la destinazione bolognese può concretizzarsi e mettere d’accordo tutti. Per lui sarebbe l’ennesimo cambio di maglia in serie A dopo aver indossato quelle di Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona e ora Napoli. Una carriera letteralmente legata all’Italia, come fu quella del padre, e dove è anche cresciuto da piccolo, trovando tra l’altro anche l’amore.