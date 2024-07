Sinner, sogno ad occhi aperti: sta scalando un’altra classifica

Jannik Sinner sta vivendo un vero e proprio sogno ad occhi aperti, riuscendo a scalare un’altra classifica. L’azzurro sempre più numero uno

Il 2024 è stato fin qui, nello sport italiano, sicuramente l’anno di Jannik Sinner. Al netto di qualche delusione di troppo accumulata di recente, l’altoatesino si è issato in vetta alla classifica del ranking ATP del tennis, primo di sempre del nostro paese a riuscirci, merito di una prima parte dell’anno vissuta da protagonista tra record e tornei vinti.

Al Roland Garros e, soprattutto, a Wimbledon le cose non sono andate come desiderava, lasciando spazio al rivale Alcaraz, ma di questo passo il futuro per l’altoatesino è sicuramente assicurato. Nei prossimi anni probabilmente si dividerà la scena internazionale nel mondo delle racchette insieme allo spagnolo. Intanto in Italia sono tutti pazzi di lui. In molti si sono avvicinati a questo sport proprio grazie al classe 2001. Il tennis vive un boom mai visto prima tra ascolti in tv e presenze sugli spalti.

Sinner da record: è sempre più su in un’altra speciale classifica

Nonostante le ultime sfortunate sconfitte, dopo una grande prestazione al Roland Garros proprio contro Alcaraz e i problemi fisici accusati ai quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev, Sinner mantiene in maniera stabile la vetta ATP. Dietro di lui ci sono prima Djokovic e poi Alcaraz.

L’italiano sta scalando un’altra speciale classifica, quella relativa alle settimane in vetta al ranking. Adesso siamo arrivati a quota sei. Ha così raggiunto Thomas Muster, Marcelo Rios e Yevgeny Kafelnikov. Ora davanti a lui ci sono due ex colleghi che si sono fermati a otto settimane di vertice: Juan Carlos Ferrero e John Newcombe. Anche questo sorpasso dovrebbe essere una semplice formalità perché, salvo inattesi colpi di scena, l’azzurro dovrebbe restare saldamente al comando almeno fino alla conclusione dell’Olimpiade di Parigi.

A proposito di quest’ultima: è il prossimo grande torneo che Sinner sta preparando. Dopo qualche giorno di relax, successiva alla delusione di Wimbledon, che il tennista ha trascorso in Sardegna con la sua ragazza, il focus di Sinner adesso è tutto su Parigi dove proverà ad essere tra i protagonisti e vincere il torneo. Nuove sfide attendono all’orizzonte l’italiano, pronto come non mai a difendere la vetta della classifica. Per lui si preannuncia un’estate bollente che si concluderà con la Coppa Davis, dove l’Italia dovrà cercare di fare il bis dopo lo scorso anno.