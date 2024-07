Grifo in Serie A, affare lampo e rinforzo in attacco

Affare lampo per Vincenzo Grifo: l’attaccante è pronto a sbarcare in serie A e rinforzare l’attacco del top club. Ecco tutti i dettagli

Vincenzo Grifo finalmente profeta in patria. L’attaccante classe ’93, nato in Germania, ma da famiglia italiana (nome e cognome ne sono una conferma) ha visto la sua carriera svilupparsi interamente in terra tedesca. Cresciuto nell’Hoffenheim, si è fatto conoscere al mondo con la maglia del Friburgo dove gioca stabilmente dal 2019, dopo averci militato già per un altro paio di anni.

Nel club a Sud della Germania e ai confini con la Francia, l’italotedesco ha trovato la sua dimensione fino ad esordire in Europa e soprattutto a farsi notare anche dalla Nazionale italiana. Con Mancini CT, il fantasista era entrato stabilmente nel giro azzurro. Spalletti ha poi fatto altre scelte, considerando il ricambio generazionale con Grifo che ha ormai superato i 30 anni.

Colonna del Friburgo, adesso può finalmente sbarcare in Italia e dimostrare le sue qualità anche in serie A. Si tratta di uno dei tre giocatori in assoluto, insieme a Verratti e Gnonto, ad aver giocato in Nazionale senza aver mai esordito nel nostro campionato. Questo “record” potrebbe presto cadere.

Grifo sbarca in Italia, lo vuole un top club: i dettagli

Ci sono due top club in cerca di rilancio che sono sulle tracce di Grifo. Parliamo di Lazio e Fiorentina. Per quanto riguarda i toscani, Palladino sta provando il vestito tattico migliore da dare alla sua nuova squadra. Grifo garantirebbe – grazie alla sua duttilità – di poter essere schierato un po’ ovunque sul fronte offensivo: dall’esterno alla seconda punta, passando per la trequarti. Con un Nico Gonzalez in bilico e diversi elementi da cambiare nella rosa dei gigliati, sicuramente Grifo può tornare molto utile.

Il giocatore però piace molto anche ai capitolini e si profila dunque un interessante duello di mercato tutto italiano per provare ad aggiudicarsi l’attaccante del Friburgo. I biancocelesti, infatti, hanno deciso di intervenire non su un bomber di peso ma su un altro esterno o fantasista.

Questo perché dopo le prime valutazioni di Marco Baroni in ritiro, sembra che il posto del partente Immobile sarà preso da Noslin, che insieme a Castellanos si alternerà al centro dell’attacco. Con l’impiego come punta dell’ex Hellas Verona, si apre un posto sugli esterni dove attualmente ci sono Isaksen, Pedro, Zaccagni e Tchaouna. Per questo è caccia ad un fantasista e il classe ’93 piace tanto alla dirigenza anche perché si tratterebbe di un ennesimo colpo low cost.