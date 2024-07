Addio Milan, la decisione è già presa: futuro scelto

La decisione ora è presa: sarà addio al Milan, il giocatore ha scelto il proprio futuro lontano dal club rossonero. Ecco tutti i dettagli

Il Milan sta cambiando molti dei suoi interpreti. La rivoluzione è in atto e il passaggio da Pioli a Fonseca vede diversi innesti per l’intera rosa. Sulle fasce forse ci sarà meno da cambiare con i giocatori che ci sono attualmente che potrebbero essere confermati tutti. A partire da Theo Hernandez che aveva spaventato, e non poco, l’ambiente meneghino dal ritiro della Francia durante l’Europeo.

Theo, infatti, aveva asserito come non fosse scontata la sua permanenza in rossonero e che se ne sarebbe discusso dopo la conclusione della manifestazione andata in scena in Germania. Nulla fin qui è successo, la situazione non è stata più tirata in ballo e la sensazione è che alla fine il giocatore resti stabilmente al suo posto. Lo ha confermato chiaramente anche Ibrahimovic nelle conferenze stampa di questo inizio stagione. Lo stesso può dirsi del suo pari ruolo, di chi in questi anni al Milan è costretto ad accontentarsi delle briciole per avere qualche chance, in quanto il francese le vuole giocare praticamente tutte.

Nuova destinazione, futuro lontano dal Milan: dice addio ai rossoneri

Ci riferiamo ad Alessandro Florenzi. Anche l’ex Roma era in odore di dire addio, si è parlato con insistenza di un suo trasferimento durante la sessione di calciomercato estiva, con il chiaro obiettivo di ritrovare una maglia da titolare.

Intanto però arrivano notizie proprio su di lui. Il Milan, infatti, non lo ha messo sul mercato e non ha chiesto ai suoi agenti di trovare una sistemazione, come riportato da Calciomercato.com. Qualora dovessero arrivare offerte ne parlerebbero con Alessandro. Al momento però, di queste, non ne sono arrivate. Dunque al momento sembra che il terzino possa considerarsi ancora a tutti gli effetti parte integrante del progetto di Fonseca. Nelle prossime settimane si capirà di più in merito alla sua permanenza.

Il club rossonero ha promosso l’ex Roma, non vuole cambiare nulla sulle fasce. La decisione adesso spetterà solo al calciatore che qualche leggero sondaggio da club di media fascia o dall’estero l’aveva ricevuto. Florenzi è al Milan dal 2021 e ha fin qui collezionato 61 presenze e 3 reti, la maggior parte tutte da subentrato. Non è facile imporsi quando davanti hai un certo Theo Hernandez, sebbene il terzino abbia accettato il suo ruolo senza fare polemica e facendosi trovare pronto quando serve.