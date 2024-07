Fonseca glielo ha comunicato: non rientra nei piani, sarà addio

Paulo Fonseca glielo ha comunicato in maniera chiara e tonda: non rientra nei piani del Milan, sarà addio per l’ex talento rossonero. Le ultime

Il Milan di Paulo Fonseca continua a preparare la stagione che tra meno di un mese prenderà il via e si prospetta molto ricca di impegni. L’allenatore rossonero sta valutando in questi giorni la rosa a sua disposizione e soprattutto i diversi giocatori in bilico e che potrebbero non rientrare più nei piani del club. L’ex Roma vuole vederci chiaro, prima di dare un giudizio definitivo alla dirigenza che procederà secondo le richieste del proprio tecnico.

In difesa, ad esempio, Fonseca ha promosso tutti e nonostante il possibile arrivo di Pavlovic, non ci saranno uscite oltre a quella del giovane Simic destinato all’Anderlecht. I centrali a sua disposizione continueranno ad essere Tomori, Thiaw, Kalulu e Gabbia più la possibile nuova aggiunta per un totale di cinque. Se in difesa le cose potrebbero restare intatte con un solo nuovo ingresso, a centrocampo la situazione è più ingarbugliata.

Milan, è addio: Fonseca è stato chiaro! I dettagli

Si cerca sicuramente un nuovo profilo, che risponde al nome di Fofana del Monaco. Ci sarà però spazio per qualche uscita. Come ad esempio quella di Bennacer ma anche altri nomi sono attualmente sotto la lente d’ingrandimento della società come ad esempio Pobega e Adli.

Proprio il francese avrebbe ricevuto l’ok definitivo da parte di Fonseca al trasferimento. In altre parole non è più nei piani del Milan ed è per questo considerato in uscita. Il tecnico portoghese non lo ritiene adatto al suo tipo di calcio ed è dunque fuori dal progetto rossonero. Il Milan lo metterà sul mercato e il prezzo fissato è di 8 milioni di euro. Sono iniziati i sondaggi da parte di club esteri e di medio-bassa classifica in Italia.

Sfortunata la parentesi del classe 2000 all’ombra del Duomo, dove non è mai riuscito ad imporsi nei suoi due anni nonostante fosse arrivato con grandi aspettative nell’estate 2022. Dopo un primo anno in cui aveva fatto da comparsa assoluta, Pioli gli aveva anche cambiato ruolo nel corso dello scorso campionato, trasformandolo in regista anziché fantasista ma dopo un discreto inizio e le prime convincenti prove, è finito presto nel dimenticatoio. Tutto sommato il suo 2023/24 non è da buttare con 24 presenze e 1 gol in serie A, ma si era capito da tempo che il suo futuro sarebbe stato lontano da Milanello. E con Fonseca la situazione non è cambiata.