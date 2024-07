Blitz inglese e doppio scippo al Milan: addio a due titolari

Blitz inglese e addio a due titolari in casa Milan: il doppio scippo porta via giocatori molto importanti nello scacchiera di Fonseca, reparto da reinventare

Il Milan sta cambiando molto nella sua rosa per poi in fin dei conti non cambiare poi molto. A vedere la nuova squadra a disposizione di Fonseca, infatti, nell’undici titolare rispetto l’anno scorso al momento l’unica variazione è quella del centravanti con Morata al posto di Giroud. Qualche innesto è ancora atteso tra difesa e centrocampo ed è probabile che alla fine qualcun altro arriverà (vedi Pavlovic e Fofana) per rinforzare in maniera concreta i rossoneri.

Bene o male però l’ossatura della squadra sembra poter ripartire dal vecchio gruppo di Pioli, a meno di clamorose uscite da qui a fine agosto che sono sempre dietro l’angolo. Come ad esempio quelle che potrebbero consumarsi in difesa. Nel pacchetto arretrato, al momento, ci sono Gabbia, Tomori, Kalulu e Thiaw. Out il giovane Simic, ceduto all’Anderlecht. La volontà dell’ex tecnico della Roma è di aggiungere a questo pacchetto, ad oggi confermatissimo, un quinto elemento in sostituzione di Kjaer. Le cose però potrebbero presto cambiare.

I club di Premier saccheggiano il Milan: è un doppio e doloroso addio

Ci sono due club di Premier League che sono pronti a saccheggiare il Milan, portandosi via ben due titolarissimi del reparto arretrato. Sarebbe un doppio e clamoroso addio, sebbene le due operazioni non sono tra loro collegate.

Come riportato dal portale CaughtOffside, Newcastle e West Ham sono finite rispettivamente su Malick Thiaw e a Fikayo Tomori. A dire il vero i due giocatori del Milan piacciono entrambi a tutte e due le squadre, ma occorre fare delle distinzioni per entrare nei dettagli. Per quanto riguarda il Newcastle, si insiste per il tedesco con il club disposto a mettere su un’offerta anche molto importante, di circa 30 milioni di euro. Il Milan potrebbe chiedere qualcosa in più ma è chiaro che a queste cifre l’affare è destinato a farsi. Il club di Premier valuta anche le possibili alternative.

Più facile, invece, il discorso legato agli Hammers e all’inglese. Al West Ham piacciono entrambi i difensori del Milan ma è probabile che la prima offerta arrivi per Tomori. Solo in caso di rifiuto, allora si andrà su Thiaw. Sta di fatto che i rossoneri rischiano di perdere due colossi della propria difesa.