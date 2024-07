Sirene dalla Francia e addio Milan: Fonseca trema

Sirene dalla Francia per il giocatore che è pronto a lasciare il Milan: si consuma l’addio dopo tanti anni, Paulo Fonseca trema. I dettagli

La dirigenza del Milan, con l’aiuto di Paulo Fonseca, sta progettando la stagione che sta per iniziare tra sogni di mercato e l’intenzione di mantenere tutti i big presenti in rosa. Uno degli obiettivi che si era prefissata la società, infatti, era quello di fondare il nuovo ciclo affidato all’ex allenatore della Roma ai vari Theo Hernandez, Leao e Maignan. Oltre a Reijnders, Pulisic e Loftus–Cheek ovvero i tre grandi innesti della scorsa estate.

Ripartire da questi elementi a cui costruire intorno una squadra che possa tornare a lottare per lo scudetto e anche per la Champions League. Non sarà facile ma nemmeno impossibile riuscire a tenere tutti. Fin qui, al di là di qualche sirena riguardante Theo Hernandez direttamente dal ritiro della Francia all’Europeo, l’intento della società è ancora intatto. Qualcosa però potrebbe iniziare a vacillare con un titolarissimo pronto ad andare via.

Addio Milan, possibile nuova uscita in difesa: la situazione

Sirene dalla Francia con Paulo Fonseca che trema dall’idea di perderlo. Ci riferiamo alla situazione relativa a Davide Calabria, una vera e propria bandiera per i rossoneri. In carriera, infatti, l’esterno classe ’96 ha vestito solo la maglia del Milan. Una cosa rarissima in questa epoca.

Sin dalle giovanili, il terzino non è mai stato ceduto nemmeno in prestito in giovane età. Solo Milan. Ma anche il suo futuro è più in bilico che mai. Pur essendo ancora a tutti gli effetti un titolare, negli ultimi anni l’attuale capitano ha ricevuto diverse critiche e la sua titolarità non è più sicura come una volta. Inoltre il suo contratto è in scadenza a giugno prossimo e fin qui non ha ancora trovato un accordo per prolungarlo. C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Per questo motivo non è escluso l’addio già in questa sessione di mercato, se dovesse arrivare l’offerta giusta, per non perderlo poi a zero tra meno di dodici mesi.

L’offerta giusta potrebbe arrivare direttamente dalla Francia, dallo Strasburgo. Il club di Ligue 1, infatti, è molto ambizioso e sta costruendo una squadra che possa lottare per l’Europa. L’obiettivo per la fascia è Guela Doué del Rennes seguito però anche da Roma e Chelsea. Il piano B, secondo quanto riportato da Footmercato in Francia, risponde proprio al nome di Davide Calabria. Occhio, dunque, alla pista Strasburgo per il capitano rossonero.