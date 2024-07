Ribaltone Sainz, c’è l’incontro: l’assalto è partito

Ribaltone per Carlos Sainz: il pilota della Ferrari sembra aver scelto la sua prossima destinazione, c’è l’incontro. Parte così l’assalto

Nel mondo dei motori in queste settimane tiene banco il futuro di Carlos Sainz. Il classe ’94 non continuerà con la Ferrari. La decisione è stata presa da parte della scuderia di Maranello che ha già ingaggiato Lewis Hamilton a partire dal 2025. Decisione definitiva, già comunicata ad inizio anno. Non resta che cercare un nuovo team per lo spagnolo.

Questo è un po’ il tormentone che si sta trascinando da mesi. Sainz non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. La verità è che il ferrarista attendeva la chiamata di qualche big che gli possa dare l’opportunità di concorrere per la vittoria del Mondiale come la Red Bull o la Mercedes. Entrambe però al momento non sembrano aver intenzione di cambiare i loro piloti o se lo faranno decideranno di puntare sui giovani. L’apertura a fasi alterne, soprattutto da parte di Toto Wolff, al possibile ingaggio di Sainz ha frenato ancor di più la sua decisione.

Sainz sceglie la nuova scuderia: spunta il clamoroso indizio, i dettagli

Il pilota starebbe addirittura pensando di firmare solo per un anno con uno dei team da cui ha ricevuto una proposta concreta, per poi rivalutare tutto nel 2026. Attualmente sono Audi, Williams e Alpine le scuderie che possono avergli fatto un’offerta. Sainz prende tempo e sta spazientendo praticamente tutti, in quanto sta bloccando il mercato della F1. Il suo nome è troppo importante per poter procedere dandogli un ultimatum. Averlo potrebbe cambiare le sorti del team.

Qualcosa sembra si stia smuovendo, visto quanto riportato da GPblog. Il padre dello spagnolo, Carlos Sainz Sr, è stato avvistato insieme al manager del classe ’94 all’hospitality della Williams. C’è stato un incontro, bisogna vedere se questo porterà a delle concrete conseguenze per il futuro. James Vowles, team principal della Williams, continua a pressare Sainz per ingaggiarlo al posto di Logan Sargeant.

Segno che qualcosa bolle davvero in pentola. Vowles è convinto che la scuderia possa fare un salto di qualità con l’arrivo dello spagnolo. Il dirigente sa quanto sia importante avere un pilota esperto e del calibro di Sainz. La scelta starà tutta a quest’ultimo che forse pare stia prendendo una decisione definitiva. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.