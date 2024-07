Fonseca ora batte i pugni, caos Milan: la richiesta è precisa

Paulo Fonseca ora batte i pugni: scoppia il caos in casa Milan. La richiesta da parte dell’allenatore rossonero è precisa, vuole risposte

Si avvicina a grandi passi l’inizio del campionato e della stagione. Il mercato è ancora nella fase più calda e soprattutto ai rossoneri ha portato in dote fin qui solo Morata. Lecito aspettarsi qualcosa di più, soprattutto nei reparti considerati scoperti. D’altronde siamo ormai ad agosto, e tra poco più di quindici giorni si inizierà a fare sul serio.

L’auspicio di Paulo Fonseca, così come quello di ogni allenatore in questa fase del campionato, è quello di avere una squadra già pronta per le partite che conteranno, con i nuovi già inseriti da un po’ di tempo. In casa Milan le cose non sembrano andare in questa direzione, Fonseca sta lavorando con l’intero gruppo che era già di Pioli, alcuni anche in uscita.

Fonseca lo vuole subito, la situazione

L’ex Roma sta battendo i pugni e ha fatto una richiesta precisa alla dirigenza: vuole il rinforzo a centrocampo entro la fine della settimana! Non saranno ammessi ulteriori perdite di tempo. Il desiderio dell’allenatore è di avere almeno due settimane piene per preparare l’esordio contro il Torino con tutti i giocatori a disposizione.

In difesa è in arrivo Pavlovic e con ogni probabilità anche Emerson Royal, per il centrocampista i tempi saranno più lunghi. Il rinforzo individuato è Fofana del Monaco, si proverà ad insistere per lui, ma è chiaro come la dirigenza adesso è concentrata sul definire i due colpi nel pacchetto arretrato. Solo dopo si penserà al reparto nevralgico, dove però forse c’è bisogno con più urgenza di un intervento. Anche perché sono dati in uscita Adli, Pobega e lo stesso Bennacer. Non rientrano più nel progetto del club, la dirigenza dovrà provare a piazzare anche loro.

Fonseca però ha fretta, la stagione sta per cominciare e vorrebbe farlo con la squadra al completo. Starà alla dirigenza accelerare i tempi per regalare al proprio allenatore i giocatori di cui ha bisogno prima possibile, magari mettendo in secondo piano per ora alcune operazioni di contorno o le cessioni. Entro fine settimana sapremo se le richieste dell’ex Roma saranno state esaudite o meno.