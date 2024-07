Gnonto pronto a dire sì: torna in Serie A

Wilfried Gnonto è pronto a tornare in serie A: l’attaccante può dire di sì ad un club che lo vuole del nostro campionato, tutti i dettagli

La serie A è pronta ad accogliere uno dei tre giocatori ad aver esordito con la maglia della Nazionale senza aver mai giocato nemmeno un minuto nel nostro campionato. Marco Verratti, Vincenzo Grifo e appunto Wilfried Gnonto. Il classe 2003 forse è quello che ci è andato più vicino dei tre, essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Da lì poi il trasferimento prima allo Zurigo e poi al Leeds dove milita da due anni circa. In questa finestra di mercato potrebbe esserci il tanto atteso passaggio in serie A.

Entrato nel giro della Nazionale grazie a Roberto Mancini, con Spalletti è un po’ uscito dai radar azzurri ma potrebbe rientrarci specialmente se dovesse riuscire a mettersi in luce nel nostro campionato. Anche per questo sta meditando di cambiare aria, considerando come la serie B inglese di certo non ha lo stesso appeal della Premier. L’attaccante, infatti, ha pagato la retrocessione del suo club nel 2023 e la finale play-off persa contro il Southampton a giugno lo costringeranno a disputare un altro campionato nella serie cadetta in caso di permanenza.

Serie A, arriva Gnonto: due club interessati. Ecco dove può andare

Anche per questo motivo Gnonto starebbe pensando di fare rientro in Italia con due club che lo accoglierebbero a braccia aperte. Sulle sue tracce ci sono Parma e Genoa.

Entrambi sono alla ricerca di un attaccante esterno, i ducali vogliono maggiore qualità sulle proprie fasce offensive, essendo appena rientrati in massima serie. Certo i giocatori offensivi a disposizione di Pecchia restano di tutto rispetto per affrontare la serie A come ad esempio Man e Mihaila, entrambi protagonisti con la sorpresa Romania agli Europei di Germania. Aggiungere più alternative può sicuramente confermare l’intenzione della società di arrivare ad un salvezza tranquilla.

Passando alla sponda rossoblù, invece, la squadra di Gilardino è in attesa di capire cosa ne sarà dei suoi big in avanti. Se uno tra Gudmundsson o Retegui dovesse partire, sarà obbligatorio sostituirli con giocatori di qualità e Gnonto potrebbe essere sicuramente uno dei candidati. Non è escluso che possa comunque arrivare nel capoluogo ligure e giocarsi le chance di titolarità a prescindere, alternandosi magari con Vitinha o gli altri due big già citati. Genoa e Parma fanno sul serio, non resta che attendere i prossimi sviluppi di mercato.