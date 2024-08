Subito ribaltone in panchina, Stefano Pioli è pronto

Subito ribaltone in panchina, viene chiamato Stefano Pioli che è pronto a tornare. Il tecnico ex Milan riflette sulla sua prossima esperienza

Stefano Pioli è impaziente di tornare su una panchina. D’altronde l’ex tecnico del Milan è sempre stato impegnato passando da una squadra all’altra nel corso della sua carriera. Non ama particolarmente gli anni sabbatici e non ne ha mai preso uno. L’ultima volta era stato fermo nell’estate del 2019, quando dopo la separazione con la Fiorentina, dovette aspettare fino ai primi di ottobre per accasarsi in rossonero.

Anche questa volta potrebbe andare in questo modo, in quanto il tecnico non chiude ad un inserimento in corsa durante la stagione. Anzi, non vede l’ora di tornare a mettersi in pista. L’emiliano ha le idee chiare, dopo aver visto sfumare la possibilità di andare in Arabia Saudita.

Per lui si erano aperte le porte dell’Al Ittihad, sembrava ormai essere tutto definito per la sua prima esperienza in carriera lontana dall’Italia, poi l’improvviso dietrofront da parte del club saudita. Pare che – secondo voci di corridoio non confermate – dietro ci fosse il mancato gradimento di Benzema, stella assoluta della squadra.

Pioli può tornare subito in panchina, l’ex Milan ha le idee chiare!

L’ex Lazio si era detto pronto a provare un’esperienza lontano dal suolo italico per la prima volta considerando come sia come calciatore che come allenatore è sempre stato nel nostro paese. Magari l’esodo non sarà in una meta così esotica, ma in uno dei maggiori campionati europei.

Come la Premier League, ad esempio, oppure la Ligue 1 francese. Negli ultimi giorni, infatti, si parla di una possibile clamorosa rottura del Rennes con il proprio allenatore Julien Stéphan, nonostante la stagione non sia ancora cominciata.

Alcune frizioni tra il club e il tecnico sarebbero esplose nell’ultimo periodo a causa di alcune difficoltà palesate dalla squadra nella preparazione alla nuova stagione. E ciò potrebbe portare al cambio. Al Rennes da qualche settimana c’è un nuovo direttore sportivo: Frederic Massara transitato anche lui per il Milan. Proprio quest’ultimo starebbe pensando di portare nel club francese Stefano Pioli, che ovviamente conosce molto bene.

Si tratta al momento di una suggestione, solo un’idea e poco più. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi. In ogni caso l’idea dell’ex tecnico del Milan non cambia: è pronto a subentrare appena ci sarà l’opportunità e qualche progetto che naturalmente lo stimoli. Se sarà il Rennes o qualche altra squadra, magari ancora una volta in Italia, si vedrà. Molto probabile che entro fine stagione Pioli non sarà ancora tra i tecnici attualmente senza panchina.