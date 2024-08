Lo “caccia” il nuovo gioiello: cessione a sorpresa in casa Milan

Il nuovo gioiello del Milan manda scalza uno dei calciatori di maggiore esperienza: il calciomercato rossonero può avere una svolta inattesa.

Un incontro amichevole d’estate, in tutti i sensi. Perché, se il Real Madrid è un’avversaria, Carlo Ancelotti per il Milan sarà sempre di casa. Le due formazioni si sono sfidate al Soldier Field di Chicago, dove la formazione di Paulo Fonseca continua a prepararsi in vista dell’inizio della stagione fra vari esperimenti. Dopo la vittoria contro il Manchester City, i rossoneri si confermano vincenti, di misura, contro i Blancos grazie a una rete di Chukwueze.

L’attaccante nigeriano del Milan è stato considerato come migliore in campo insieme al giovane Mattia Liberali. Il 17enne di Carate Brianza si sta rivelando come la grande sorpresa dell’estate rossonera. Davanti a circa 60mila spettatori, l’ala rossonera individua lo spazio per servire in zona area Chukwueze, allargando e favorendone il gol. I due sembrano godere di un’intesa particolare e ciò spazza via i timori del match per l’assenza di Yacine Adli, a causa di un problema fisico.

Se è vero che l’occasione fa l’uomo ladro, Mattia Liberali ha approfittato dell’opportunità per rubare la scena… e ci è riuscito. Al termine della gara però mister Paulo Fonseca ha invitato alla calma: “È un ragazzo che gioca con coraggio, ma dobbiamo riflettere. Dobbiamo pensare a cosa sia meglio per lui, ovvero se andare a giocare dove può avere più spazio o restare qui”.

Liberali scalza Adli? La svolta inattesa per il calciomercato del Milan

Dichiarazioni che invitano a riflettere e aprono a una cessione, sebbene poi l’allenatore portoghese concluda così: “Riflettiamo anche sullo stare un po’ con noi e avere la possibilità di giocare per Milan Futuro”. Il classe 2007 sta sicuramente vivendo un periodo formativo e magico, dinanzi al quale non si possono chiudere gli occhi. Perciò – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe avvicendarsi un movimento di calciomercato inaspettato: dentro Liberali e fuori Adli.

Il 24enne francese, infatti, è finito sul taccuino di un club arabo e il Milan sarebbe disposto a parlarne. Tuttavia sarebbe Yacine Adli a non essere così convinto di trasferirsi nella Saudi Pro League.

La competitività del campionato incide sulla sua preferenza così come l’interessamento da parte di un paio di club di Premier League, che avrebbero chiesto informazioni sulla sua situazione. Le parti coinvolte riflettono: la soluzione eventualmente il Milan l’ha in casa.