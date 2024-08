Sorpasso sull’Inter, il Milan prenota il colpo per il 2025

Arriva il sorpasso sull’Inter: il giocatore se ne va al Milan che lo prenota per prenderlo nel 2025. Il colpo è ad un passo, ecco tutti i dettagli

Il duello Milan–Inter non riguarda solo quello in campo per trofei e gloria ma anche sul mercato, con le due squadre milanesi che spesso si sono trovate a contendersi lo stesso calciatore. Nel corso del tempo i dispetti da una sponda all’altra dei Navigli sono stati all’ordine del giorno. Anche in questo caso le due società meneghine avevano messo nel mirino un obiettivo in comune. A sorridere potrebbero essere i rossoneri, con i nerazzurri beffati.

Il sorpasso è avvenuto negli ultimi giorni, nonostante sia un colpo futuribile, addirittura da concretizzare nel 2025. Non si parla dunque di una trattativa imminente, da concludere in questa sessione di mercato. Ad ogni modo c’è grande attenzione da parte di entrambe le squadre per quanto riguarda i terzini, soprattutto quelli giovani e dal futuro assicurato.

Il Milan fa sul serio, lo avrà nel 2025: scippo all’Inter

I nerazzurri hanno proprio nei “quinti” un ruolo fondamentale per il proprio modulo. Devono essere abili a fare la doppia fase, chiamati a dare una spinta maggiore per sviluppare il gioco specialmente in contropiede. Si tratta di un reparto in continua evoluzione, con diversi innesti in ogni sessione di mercato. Non c’è da sorprendersi se i migliori giovani esterni del campionato italiano finiscano nel mirino di Simone Inzaghi.

Nel Milan, invece, potrebbe esserci presto bisogno di un ricambio generazionale e nuovi innesti in fascia. Specialmente perché Davide Calabria l’anno prossimo può andare via in scadenza. Il capitano rossonero non ha rinnovato il contratto, non trovando un accordo con la società ed è in procinto di lasciare nel 2025, sempre se non troverà un nuovo club già in questa estate in modo da anticipare l’addio.

Il Milan ha intenzione di sostituire il classe ’96, cresciuto nel settore giovanile rossonero, con Michael Kayode. L’attuale terzino della Fiorentina è stato tra le sorprese più importanti della scorsa stagione, con 25 presenze e 1 rete, dando seguito a quanto di buono aveva fatto in Primavera. Sia Inter che Milan, tra le altre, l’avevano messo nella propria lista di acquisti ma c’è da registrare il sorpasso da parte del team rossonero che ha così prenotato il grande colpo per il 2025. Ricordiamo come l’esterno sia un classe 2004 e abbia già conquistato l’Italia Under 21, dove sarà uno dei protagonisti del nuovo corso.