Il rinnovo ora è ad un passo, ribaltone Milan

In casa Milan il ribaltone ora è ad un passo: possibile il rinnovo per il calciatore che era considerato in uscita, adesso cambia tutto

Sembrava lontano dalla permanenza e invece il giocatore potrebbe alla fine restare al Milan, contro ogni pronostico. Gli scenari col mercato aperto possono cambiare da un giorno all’altro e questa può esserne la conferma. La bandiera può proseguire così la sua carriera sotto l’ombra del Duomo, proprio quando sembrava destinato all’inevitabile addio, scontento della sua situazione attuale e col contratto in scadenza.

La dirigenza rossonera capitana da Furlani e Moncada, starebbero riflettendo sul rinnovo da proporre a Davide Calabria. Il capitano del Milan – cresciuto nel club sin dalle giovanili e senza mai cambiare squadra nemmeno per un prestito – poteva lasciare la squadra in questa sessione di mercato ma invece sembrerebbe esserci un clamoroso ribaltone.

Il club rossonero ha preso in queste ore il terzino Emerson Royal, importante investimento dal Tottenham e giocatore voluto da Fonseca. Oltre a ciò una proposta non all’altezza delle aspettative avrebbe messo seri dubbi al giocatore, dubbioso sulla permanenza in maglia rossonera.

Calabria ha sempre considerato Milanello casa sua e questa situazione lo preoccupava ma nelle ultime ore sarebbe cambiato tutto e anzi le parti starebbero nuovamente discutendo di mercato. Invece gli scenari adesso possono cambiare, specialmente dopo il sempre più probabile addio di Pierre Kalulu. Il francese è vicino al passaggio alla Juve, la trattativa sarebbe alle battute finali. Con l’addio del duttile difensore, si riaprono le chance di rinnovo per il terzino italiano.

Il Milan potrebbe convincersi a fare uno sforzo economico, venendo incontro al proprio capitano e avvicinandolo così al prolungamento di contratto. Le prossime settimane diranno di più, ma ad oggi è quasi impossibile veder partire il giocatore in questa sessione di mercato.

Dunque per poter discutere del nuovo accordo ci sarà tempo, evitando però di arrivare troppo sotto alla scadenza e perderlo a zero. Con ogni probabilità se ne riparlerà da settembre in avanti: una volta chiuso il mercato la società potrà concentrarsi sui rinnovi. E Calabria dovrebbe essere a meno di sorprese uno dei rinnovi del club, il Milan lavora per chiudere il prima possibile e sistemare questa situazione.