Affare Balotelli in attacco: proposta a sorpresa

Mario Balotelli è pronto a tornare nel grande calcio, firmando per una nuova squadra a sorpresa. L’ex Milan ha ricevuto una proposta

Da quando è finita la sua avventura con l’Adana Demirspor, club turco in cui ha militato nella passata stagione, si erano perse le tracce di Mario Balotelli, finito tra gli svincolati di lusso. Il classe 1990 si trova ad oggi senza squadra ma ha ancora tanta voglia di rimettersi in gioco ed essere protagonista a 34 anni. Tante le esperienze all’estero negli ultimi anni, specialmente tra Svizzera e Turchia dopo l’avventura al Monza terminata nel 2021.

Super Mario ha fatto sapere di star valutando alcune proposte e che presto potrebbe tornare a calcare i campi di calcio. Probabilmente lo farà ancora all’estero, considerando le sue ultime esternazioni. Non disdegnerebbe, infatti, un’avventura addirittura in Brasile. L’ex Milan ha aperto le porte ad un possibile trasferimento in Sudamerica, gli piacerebbe tantissimo e sulle sue tracce sarebbe finito il Corinthians.

Torna Balotelli, nuova destinazione a sorpresa per Super Mario: i dettagli

Al momento però ci sono stati solo dei sondaggi o poco più da parte dei sudamericani. Il vero interesse per l’attaccante bresciano lo ha manifestato un club a sorpresa che potrebbe garantirgli il ritorno in campo e una destinazione choc.

Come riportato dal portale turco Adatavir, sul giocatore, infatti, sarebbe piombato lo Sakaryaspor. Si tratta di un club turco che milita nella serie B del proprio paese. Lo scorso campionato si è classificato quinto e punta alla promozione. La tradizione recente in Turchia di Balotelli può continuare, grazie a quanto fatto all’Adana Demirspor dove si è messo in luce e adesso è attenzionato dall’ambiziosa squadra del campionato cadetto. Si tratterebbe di una destinazione di sicuro singolare per lui, che gli permetterebbe di prolungare la sua avventura in Turchia dove tutto sommato si è trovato bene, tanto da ritornare una seconda volta all’Adana.

Resta da capire cosa intende fare: se scendere di categoria anche in Turchia e sposare così il progetto del club, per cercare di portarlo in massima serie e farlo crescere o se declinare l’offerta e aspettare qualche chiamata da squadre più blasonate. Magari anche fuori dall’Europa con quel sogno sudamericano rimasto per ora ancora intatto. La decisione finale spetterà solo all’ex Milan. Una cosa è certa: ha ancora tanta voglia di calcio, non sta assolutamente pensando all’appendere le scarpette al chiodo come qualcuno aveva vociferato.