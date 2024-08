Milan, telefonata decisiva: affare fatto

Telefonata decisiva in casa Milan per chiudere l’affare: adesso è tutto fatto, si attende solo l’annuncio ufficiale in arrivo nelle prossime ore

Giorni frenetici di mercato per le squadre di serie A e dunque anche per il Milan. Il club rossonero sta perfezionando la rosa a disposizione di Paulo Fonseca con l’arrivo imminente di Fofana, l’ultimo degli acquisti principali di questa estate. Il resto saranno solo operazioni di contorno o in uscita. Come quella che all’improvviso e contro ogni pronostico sta interessando da qualche giorno l’ambiente meneghino.

In poche ore, infatti, si è messo su un affare che adesso sembra essere in dirittura d’arrivo. Manca poco alla fumata bianca che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, magari già in tempo per la prima di campionato che il club interessato giocherà solo nel posticipo del lunedì. Si sta facendo il massimo per arrivare ad una definizione completa quanto prima, dopo una telefonata decisiva avvenuta nelle ultime ore.

Milan, chiusa la trattativa dopo una telefonata: il giocatore dice addio

Ci riferiamo all’affare che porterà Pierre Kalulu dal Milan alla Juve. Una trattativa avviata in pochi giorni con il club bianconero che ha virato sul francese classe 2000 dopo aver dovuto rinunciare a Todibo che ha scelto all’ultimo il West Ham. Fumata bianca in arrivo, c’erano solo alcuni dettagli da chiarire e il tutto si sarebbe risolto tramite una telefonata!

Come riportato da Tuttosport, l’accordo tra le due società si è chiuso sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus, con la possibilità di poter inserire una clausola per la futura rivendita pari al 10%. Thiago Motta stava spingendo per avere il giocatore subito, possibilmente già lunedì per l’esordio in campionato contro il Como. Sostanzialmente non manca nulla perché c’è accordo totale su tutto e le tempistiche sono quelle immaginate dalla società bianconera. L’unico aspetto da chiarire erano alcune reticenze da parte del francese.

Il classe 2000, infatti, voleva avere maggiori chiarimenti sul suo ruolo nella rosa bianconera. D’altronde l’affare avviato e concluso in maniera così repentina e veloce ha colto di sorpresa anche lui. Il giocatore ha chiesto una telefonata conoscitiva con Thiago Motta, per togliersi tutti i dubbi palesati. La telefonata ci sarebbe stata e adesso si attende solo la fumata bianca. C’è ottimismo da parte juventina di poter sbloccare la situazione entro poche ore. Le sensazioni sono quelle di chiudere a breve, entro il weekend.