Arrivano i soldi per l’ultimo colpo, festa Milan

Festa in casa Milan: arrivano i soldi per finanziare l’ultimo colpo di mercato del club rossonero. Paulo Fonseca gongola, tutti i dettagli

In casa Milan si tiene d’occhio anche alla situazione dei ricavi per arrivare a finanziare i nuovi colpi che la dirigenza sta per regalare a Paulo Fonseca. Dopo gli arrivi di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal a breve sarà il turno di Fofana, in arrivo in queste ore nella città meneghina. Dopo di che il mercato in entrata potrà anche dichiararsi concluso con un occhio di riguardo sempre per le opportunità che possono venir fuori da qui al 30 agosto.

A dire il vero un ultimo colpo da poter aggiungere ad una rosa già molto competitiva, Fonseca e i tifosi rossoneri lo sognano ancora. Chissà allora che i soldi non possano arrivare direttamente da alcune cessioni che riguardano il Milan, di cui una in maniera indiretta ma che di sicuro possono arricchire le casse della società. Al di là dei giocatori attualmente presenti in rosa e considerati in esubero ancora da piazzare (come ad esempio Pobega, Adli, forse Bennacer e Jovic) o che sono in uscita (vedi Kalulu), è in arrivo un gruzzoletto sicuro da poter reinvestire.

Milan, ecco i soldi per finanziare gli ultimi arrivi: i dettagli

Si tratta di quei giocatori sul quale il Milan aveva una percentuale per la futura rivendita o girati in prestito nell’ultima stagione, pur non facendo più parte stabilmente dell’organico rossonero. Sono due gli esempi che possono garantire al Milan una buona cifra insperata.

A partire da Marco Brescianini, cresciuto nel settore giovanile del Milan e tornato in Lombardia proprio in questi giorni grazie al passaggio all’Atalanta. Si era separato in maniera definitiva dalla società meneghina la scorsa estate, acquistato dal Frosinone. Dopo la buona stagione in Ciociaria, nonostante la retrocessione, il centrocampista è stato acquistato dagli orobici (dopo che in un primo momento sembrava essere destinato al Napoli) portando nelle casse societarie il 50% del prezzo d’acquisto, ovvero circa 6 milioni di euro.

Oltre all’italiano, presto un altro giocatore potrebbe portare un ulteriore tesoretto. Ci riferiamo a Ballo-Tourè, attualmente ancora di proprietà del Milan dopo l’anno in prestito al Fulham. Il franco-senegalese è vicinissimo al passaggio al Saint-Etienne, storico club francese, promosso quest’anno in Ligue 1. A differenza di Brescianini si tratterà di un passaggio diretto e quindi la cifra d’acquisto sarà interamente versata nelle casse del club di RedBird.