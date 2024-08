Sorpresa Milan, Marotta è pronto a calare il grande colpo

Nuova beffa in arrivo per il Milan con Beppe Marotta che ha messo nel proprio mirino un grande colpo e può soffiarlo ai rossoneri: i dettagli

Beppe Marotta è pronto ad entrare in scena e beffare il Milan. Da sempre i duelli tra le due squadre milanesi non riguardano solo il campo ma spesso anche il mercato. Rossoneri e nerazzurri sono pronti a darsi battaglia per i migliori giocatori sulla piazza, ancor di più se questi sono potenzialmente affari a parametro zero. L’Inter a dire il vero ha il maestro di questi colpi, Marotta ha costruito una carriera sui giocatori ingaggiati gratis.

Basti pensare che solo in quest’estate ne sono arrivati due: Zielinski e Taremi, e si vociferava che ci fosse proprio l’Inter dietro all’immobilismo di Chiesa nel voler restare in scadenza alla Juve. Da qui la drastica decisione del club bianconero di metterlo fuori rosa. Adesso il neo presidente nerazzurro sembra avere un altro obiettivo per la prossima stagione, pronto a soffiarlo al Milan.

Marotta è pronto a beffare il Milan: ecco perché

Dopo il mancato arrivo di Gudmundsson, che si è accasato alla Fiorentina, l’attacco interista potrebbe restare così per questa stagione con Arnautovic, Lautaro Martinez, Taremi e Thuram più Correa e Satriano ancora in rosa e da valutare. La dirigenza nerazzurra potrebbe così operare già in vista del prossimo anno e c’è un giocatore che stuzzica molto le fantasie dei campioni d’Italia.

Quel Jonathan David da tempo nel mirino anche del Milan. Un po’ tutti i club si sono fermati dalla corsa al canadese in quanto il Lilla continua a sparare un prezzo alto pur essendo il giocatore in scadenza nel 2025. A questo punto, è probabile, a meno di un repentino addio in questi ultimi dieci giorni di mercato ma di cui al momento non se ne parla, che il giocatore resti nel club di Ligue 1 fino alla naturale scadenza del contratto e vada via gratis.

A quel punto il classe 2000 sarebbe molto appetito dall’intero panorama calcistico europeo e l’Inter potrebbe beffare la concorrenza, Milan incluso. Beppe Marotta starebbe già lavorando al colpo, come riportato in queste ore da SportMediaset. I nerazzurri si stanno muovendo con largo anticipo, visto che ad oggi le probabilità che David vada via a zero nel giugno 2025 sono altissime. Difficile riesca a trovare un club in questi giorni e ancora più improbabile che rinnovi il contratto col Lilla.