La decisione è presa: resterà in prima squadra, ha convinto Fonseca

La decisione è stata presa da Paulo Fonseca: l’allenatore rossonero si è convinto dopo queste settimane, resterà in prima squadra

Paulo Fonseca sta valutando l’organico a sua disposizione in queste settimane che vanno dal ritiro cominciato a luglio alle prime uscite ufficiali, come ha dimostrato la gara con il Torino. In attesa di Fofana, sbarcato a Milano e pronto ad iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero, il mercato in entrata dei meneghini può considerarsi concluso per bocca dello stesso allenatore portoghese.

Adesso bisognerà solo cedere gli esuberi, i tanti giocatori fuori dal progetto e che sono stati avvertiti dallo stesso ex Roma di trovarsi una sistemazione perché in caso contrario gli spazi potrebbero essere molto ridotti.

Il primo è sicuramente Adli, ma ce ne sono anche altri da piazzare come Pobega, forse persino Bennacer e Jovic sebbene questi due siano stati utilizzati contro il Torino e da qualche settimana non si parla più di un nuovo attaccante da prendere al posto del serbo (per giorni si era fatto il nome di Abraham).

Fonseca ha deciso: il giocatore l’ha convinto e resterà in rossonero!

La situazione è in divenire in qualsiasi reparto, ma il più sembra essere fatto. Anche per la porta è stata presa una decisione dopo che il talento ha convinto l’allenatore portoghese. Con l’infortunio di Sportiello il tecnico ha deciso di puntare su un giovane talento come portiere di riserva, il giovanissimo Torrieri. Maignan è titolarissimo e Sportiello ha avuto un curioso infortunio (in hotel) che lo terrà fuori per oltre tre mesi.

Per la precisione la diagnosi è stata di lesione completa del tendine estensore del secondo dito. Questo gli costerà un lungo stop, di circa tre mesi. Dovendo rinunciare ad un portiere di sicuro affidamento dietro al francese per tanto tempo, si era vociferato di un possibile ritorno sul mercato per prendere un altro estremo difensore.

Alla fine però Paulo Fonseca si sarebbe convinto a dare fiducia al giovane Lorenzo Torriani, messosi in luce durante il ritiro e promosso a secondo portiere fin quando non rientrerà Sportiello. Dopo di allora tornerà al ruolo di terzo o a fare la spola con il Milan Futuro, intanto per ora sarà lui il vice-Maignan. Un grande investimento per un classe 2005. Il tecnico portoghese dopo averlo visto all’opera nella pre-season non ha dubbi.