Arriva Consigli, colpo a sorpresa in porta

In porta a sorpresa è pronto il colpo Andrea Consigli: l’estremo difensore del Sassuolo è pronto a cambiare maglia e andare in un altro club

Possibile nuovo affare di mercato che riguarda Andrea Consigli. Il portiere scuola Atalanta è da dieci anni al Sassuolo, dove è diventata un’autentica bandiera nel corso del tempo. Nel suo decennio a Reggio Emilia, vissuto esclusivamente in serie A, l’estremo difensore si è messo in luce per essere un ottimo para rigori nonché un totem dello spogliatoio neroverde. L’anno scorso però qualcosa è andato storto.

Non ci riferiamo solo alla retrocessione (comunque la genesi di tutti i mali) ma anche per alcune divergenza con la piazza. Il portiere, che spesso ci ha messo la faccia, è diventato un caso nel corso del tempo, specialmente con l’inizio della nuova stagione quando sembra essere tagliato fuori dai piani del club gestito da Carnevali. Il dirigente, infatti, lo ha messo sul mercato mentre il nuovo allenatore Grosso sta facendo altre scelte, affidandosi al giovane Satalino. Con ogni probabilità il suo ciclo al Sassuolo si è concluso e gli va trovata una sistemazione in questi ultimi dieci giorni di mercato.

Nuovo club in arrivo per Consigli, addio al Sassuolo

Sempre che arrivi l’offerta giusta. Può esserla quella, ad esempio, che sta circolando in queste ore. Un nuovo club sarebbe sulle sue tracce dopo l’infortunio che ha messo KO l’attuale portiere. Non si tratterebbe di una risalita di categoria per il classe 1987, ma il passaggio ad una diretta concorrente.

Il Palermo, infatti, starebbe valutando l’ingaggio di Consigli. I rosanero, al pari dei neroverdi e della Sampdoria, sono le tre big che sulla carta dovrebbero contendersi la promozione in serie A. Partono con i favori del pronostico, da dimostrare poi naturalmente sul campo. Questo potrebbe portare la società a fare ulteriori valutazioni, in quanto non si vorrebbe cedere il giocatore proprio ad una diretta concorrente ma la volontà dell’estremo difensore può essere in questo caso decisiva.

Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, i siciliani hanno perso per lungo tempo Gomis e si sono subito messi a caccia di un nuovo portiere. Tra i papabili, dato in pole, c’è proprio Consigli. La trattativa potrebbe avviarsi e concludersi nei prossimi giorni, nel giro di qualche ora il futuro dell’ex Atalanta può essere definito. Dopo l’infortunio di Sportiello si era vociferato di un possibile ingaggio da parte del Milan, ma si è trattato solo di un sondaggio esplorativo con Fonseca che ha deciso di andare avanti con i portieri che ha in casa.