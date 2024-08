La bomba è stata sganciata: Federico Chiesa ha scelto

Federico Chiesa sembra aver scelto il suo futuro: arriva anche l’annuncio su dove andrà dopo la Juve. La bomba è stata sganciata, i dettagli

Il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto e al momento non si sa cosa succederà da qui al 30 agosto per il figlio d’arte. La sua avventura alla Juve è ormai al capolinea, con la dirigenza che l’ha messo fuori rosa in maniera definitiva. Dovrà trovare un nuovo club entro fine mercato altrimenti rischia di restare senza calcio fino al prossimo giugno. L’ex Fiorentina non è riuscito a trovare un’intesa per il rinnovo col club bianconero, pretendendo un ingaggio stellare da circa 8 milioni di euro l’anno, a fronte dei 5 guadagnati oggi.

Giuntoli si era spinto ad offrirne 6, proposta rispedita al mittente da parte del calciatore. L’ironia della sorte è che quella della Juve era comunque l’offerta più alta arrivata al giocatore. Ecco perché non è riuscito a trovare un club e difficilmente lo farà alle cifre richieste entro il 30 agosto. Dovrà accontentarsi di un ingaggio inferiore rispetto a quello desiderato, anche perché la sua idea di andare via a parametro zero a giugno è stata stoppata con veemenza dalla Juve che l’ha messo fuori rosa.

Chiesa ha deciso il suo futuro: ecco dove vuole andare, arriva l’annuncio!

Addio o un anno senza giocare, questi sono gli scenari che si palesano davanti all’asso della Nazionale, messo spalle al muro dalla Juve. La dirigenza piemontese non ci ha pensato su due volte ad usare la linea dura, andando al braccio di ferro con il proprio asso. Si susseguivano, infatti, sempre più rumors di un possibile accordo segreto gratis con una big per il 2025.

Ci riferiamo all’Inter di Beppe Marotta, l’autentico fuoriclasse dei parametro zero. Il presidente nerazzurro, secondo voci di corridoio, avrebbe fatto gli auguri all’attaccante nel giorno del suo matrimonio, segno del buon rapporto che c’è tra i due. Chiesa si sarebbe così promosso ai campioni d’Italia nel 2025 a parametro zero. Questo prima che arrivasse la drastica decisione della Juve.

Nel frattempo però anche un’altra big si sarebbe interessata a lui, ovvero il Milan. Nel futuro di Chiesa, insomma, potrebbe esserci una delle due squadre di Milano, come svelato dal giornalista Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha sganciato la bomba, asserendo di come Chiesa abbia deciso il suo futuro. “So per certo che Chiesa vuole l’Inter o il Milan”, ha fatto sapere il noto collega. In entrambi i casi, però, non è una trattativa che può andare in porto subito, ma dalla stagione 2025/26.

Dunque la volontà del calciatore è facilmente intuibile: vuole uno dei due club di Milano in cui approdare l’anno prossimo a zero. La Juve però si è messa di traverso e ora starà al giocatore decidere se è più forte il desiderio di approdare sotto al Duomo a costo di restare fermo un anno o se non stoppare in maniera così brusca la sua carriera.