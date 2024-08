Colpo di scena Camarda, Fonseca ha già deciso

Colpo di scena per Francesco Camarda in casa Milan: Paulo Fonseca e la società rossonera hanno scelto cosa fare con l’attaccante, le ultime

Francesco Camarda è sicuramente uno dei giovani più promettenti dell’intero panorama calcistico italiano. Milanista sin dalla nascita cresciuto nel settore giovanile del club che tanto ama, è riuscito a fare il suo debutto con i grandi a soli 15 anni. Classe 2008, l’attaccante promette molto, tanto da aver già bruciato le tappe in tutte le categorie. Sia in Nazionale, dove è stato convocato anche dall’Under 19, sia con i rossoneri, in quanto è stato aggregato al Milan Futuro, la squadra Under 23 che si appresa a fare il suo debutto nel campionato di serie C.

E dire che il Milan aveva rischiato di perderlo la scorsa primavera, prima che il giocatore firmasse un prolungamento di contratto col club al quale è legato, dopo il compimento dei 16 anni. Camarda può essere davvero l’attaccante del futuro sia del Milan che della Nazionale italiana, in un’epoca dove purtroppo non annoveriamo grandissimi bomber tra le nostre fila. Quando il classe 2008 stecca una partita fa notizia: questo la dice lunga su cosa si aspettano da lui gli addetti ai lavori.

Fonseca ha deciso cosa fare: novità per Camarda

Intanto Paulo Fonseca sembra aver preso un’importante decisione per quanto riguarda il giovane attaccante rossonero. Non parliamo della sua conferma al Milan, su questo non ci sono dubbi già da qualche mese. Ma su una nuova e clamorosa novità che gli si può aprire davanti.

Con l’infortunio di Alvaro Morata, infatti, l’attacco del Milan non avrà il suo più importante alfiere nella trasferta di Parma e forse anche contro la Lazio. A quel punto a Fonseca non resta che Jovic, considerando la decisione (fino ad oggi definitiva) di non prendere un secondo attaccante sul mercato. Dunque dovrà essere il serbo a guidare l’attacco meneghino al “Tardini”, sperando in una sua prestazione convincente, cosa fatta troppo ad intermittenza nel suo primo anno al Milan.

In panchina come suo vice Fonseca porterà proprio Francesco Camarda, con la possibilità di regalargli qualche minuto nel corso della ripresa. La decisione sembra essere definitiva: il classe 2008 sarà a Parma. E se il portoghese dovesse addirittura decidere di affidargli una maglia da titolare? Non è uno scenario del tutto escluso, considerando la posizione non solidissima dell’ex Fiorentina. Sì, Camarda nutre qualche possibilità di partire addirittura titolare! Saranno ore di riflessioni per Fonseca. Il piano C porta all’accentramento di Okafor o di un altro esterno.