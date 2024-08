Tris di giovani a Parma, Fonseca pesca dal Milan Futuro

Paulo Fonseca ha predisposto un piano “futuro” per la sfida di campionato che attende il Milan contro il Parma: le assolute novità.

Al debutto in campionato alla prima giornata della stagione 2024-25 di Serie A, Alvaro Morata ha aperto le marcature. Il neo-arrivato in casa rossonera ha segnato all’esordio, contro il Torino a San Siro. È cominciata così la ripresa del risultato da parte dei rossoneri, giacché fino all’89’ stava perdendo per 2-0 con autogol di Thiaw e rete di Duvan Zapata. La rimonta l’ha completata in tempo extra Okafor, concludendo il match sul 2-2.

Per la trasferta di sabato pomeriggio contro il Parma, il tecnico Paulo Fonseca studia delle novità. Le sfide di inizio campionato comprese le amichevoli estive, infatti, sono un terreno di sperimentazione fino a dare la forma definitiva al suo Milan. In panchina alla prima c’era già in tal senso un indiziato, che sarà doverosamente accompagnato durante la seconda giornata.

Infatti, il tecnico portoghese ha portato con sé al debutto Lorenzo Torriani, portiere 19enne che si disimpegna generalmente nella Primavera rossonera. Al Milan del domani saranno “rubati” altri due giocatori per il prossimo appuntamento. Mister Fonseca ha definito una sua prima strategia.

Milan, a Parma con tre giovani: la decisione di mister Fonseca

Lavorare gomito a gomito con il Milan Futuro sta divenendo un’abitudine consolidata. Per quanto riguarda il portiere, questi è stato coinvolto dall’allenatore già per la tournée negli Stati Uniti, infatti è stato impiegato in sfide impegnative contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona, in seguito all’infortunio di Sportiello. Perciò la sua convocazione dà continuità a un percorso già intrapreso con la prima squadra, durante il quale per ora ha risposto con interventi decisivi come i rigori contro il Barça. Anche durante il Trofeo Berlusconi contro il Monza si è ben distinto. Nella stessa occasione c’è stato spazio anche per il 17enne Mattia Liberali.

Il trequartista ha già conquistato i favori del pubblico di casa per la sua intelligenza in campo e la naturalezza nei movimenti. Nel Milan Futuro di Bonera è chiave nel 4-2-3-1 e anche con l’Italia Under-17 è stato protagonista, vincendo l‘Europeo. Per lui potrebbe esserci spazio fra i convocati in prima squadra contro il Parma e alternarsi quindi con l’attuale ruolo nella sezione giovanile del Milan. Simile futuro per il 16enne Francesco Camarda. Lo stop muscolare che patisce costringerà Alvaro Morata al recupero ai box probabilmente fino alla sosta di settembre. Il tecnico del Milan lo sostituirà prevalentemente con Jovic e Okafor, ma un nome in più fa sempre bene. Perciò un giocatore che sta conquistando sempre più le attenzioni potrebbe rivelarsi importante quantomeno per averlo come alternativa fra i convocati. Per la trasferta del Tardini allora il Milan Futuro dovrà sapere che ben tre dei suoi potranno essere coinvolti: Torriani, Liberali e Camarda.