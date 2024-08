Riecco Bakayoko, colpo last minute sul mercato

Riecco Tiémoué Bakayoko in serie A: arriva il colpo last minute sul mercato da parte del club della massimo campionato. Ecco tutti i dettagli

Negli ultimi anni, un grande protagonista della serie A, è stato senza ombra di dubbio Tiémoué Bakayoko. L’ex centrocampista del Milan, è arrivato in Italia portato proprio dai rossoneri in prestito dal Chelsea nel 2018. In seguito ha avuto una seconda esperienza sotto al Duomo dal 2021 al 2023, dove però è stato un comprimario. Non c’è paragone, infatti, confrontando i numeri delle due avventure: 31 presenze e 1 gol nel 2018-19, solo 17 gettoni e nessuna rete nell’esperienza successiva.

Al suo arrivo a Milano il francese aveva trovato Gennaro Gattuso, uno degli allenatori che più l’ha valorizzato nel corso della sua carriera. Nel 2020, infatti, l’ex centrocampista lo volle anche al Napoli, dove collezionò 32 presenze e 2 reti anche sotto l’ombra del Vesuvio. Un vero e proprio pupillo per il tecnico calabrese.

In totale dunque sono quattro i campionati trascorsi in Italia. La scorsa stagione il classe ’94 l’ha trascorsa al Lorient ma la sua esperienza è finita anche con il club francese. Ecco perché si vocifera di un possibile rientro in Italia e in serie A.

Bakayoko torna in serie A! Ecco dove andrà l’ex Milan, i dettagli

Ci sarebbe un club che l’ha seriamente messo nel proprio mirino, soprattutto per sostituire una possibile partenza da qui al termine del mercato. Ne ha parlato negli ultimi giorni la Gazzetta dello Sport, l’affare può compiersi nel giro di qualche giorno.

Ci starebbe pensando l’Empoli, in quanto il futuro di Jacopo Fazzini con il club toscano è in bilico. Bakayoko può arrivare al suo posto, è stato già indetto un sondaggio e i dirigenti empolesi si sono mossi per correre ai ripari e non farsi trovare impreparati qualora il centrocampista prodotto del vivaio decidesse davvero di andare via. La società si cautela scegliendo l’eventuale sostituto.

Il giocatore è finito nel mirino dell’Empoli, da discutere anche l’ingaggio col calciatore e il suo entourage. Bakayoko accetterebbe volentieri un ritorno in Italia e in Serie A, si è messo a disposizione con gli azzurri per parlarne qualora Fazzini dovesse andare via. Il prezzo fissato dalla società empolese per il classe 2003 è di 10 milioni di euro. Un’offerta last minute potrebbe arrivare da un momento all’altro. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.