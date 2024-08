Un solo dubbio di formazione: Fonseca deve decidere

Paulo Fonseca ha un solo dubbio di formazione ad agitare le sue notti: il tecnico portoghese è pronto a scegliere, deve decidere in poche ore

Dopo aver steccato la prima di campionato contro il Torino, il Milan si appresta a tornare in campo contro il Parma in una gara che si preannuncia già da non sbagliare per i rossoneri. Contro i neo-promossi crociati, Fonseca si affiderà alla miglior squadra a sua disposizione.

Sono piovute già diverse critiche all’ex Roma per le scelte contro il Torino, è anche naturale che adesso l’allenatore cerchi di sbagliare il meno possibile altrimenti la critica rischia di farsi feroce nei suoi confronti, già salutato con scetticismo sin dal suo insediamento a Milano. Di sicuro c’è da inserire meglio negli schemi i nuovi arrivati, come Pavlovic e Fofana. In attesa che si concluda il mercato perché fino a quel momento bisogna vivere sempre sul chi va là, sebbene per i big non dovrebbe cambiare nulla né in entrata né in uscita.

Verso Parma-Milan, Fonseca deve scegliere: ha un unico dubbio

Intanto Paulo Fonseca in vista del match contro il Parma sembra avere un unico grande dubbio in tutta la formazione. Un dubbio che rischia di trascinarsi per tutta la stagione.

Ci riferiamo a quello in fascia tra Davide Calabria e il neo-arrivato Emerson Royal. Proprio il capitano e terzino rossonero sta vivendo un’estate complicata, con il rinnovo che non è ancora arrivato (è in scadenza nel 2025) e sta pensando di cambiare aria perché non è più un elemento imprescindibile per il Milan e ha ricevuto di recente diverse critiche.

Anche i tifosi rossoneri l’hanno sonoramente fischiato al momento del cambio contro il Torino. Il ballottaggio con Emerson Royal rischia di diventare per lui una mazzata troppo dura da digerire. Fonseca non ha timore di affidarsi subito ai nuovi. Infatti il portoghese sta pensando di dare una maglia dal 1′ anche a Pavlovic (al posto di Thiaw) e Fofana (out Bennacer).

Più nei dettagli nel 4-2-3-1 scelto dall’ex Roma davanti a Maignan dovrebbero esserci Theo Hernandez e Tomori a completare la retroguardia. A centrocampo con il neoacquisto dal Monaco ecco Loftus-Cheek, sempre schierato in mediana. Davanti Chukwueze, Pulisic a Leao dietro alla punta che sarà Jovic contando l’indisponibilità di Morata. L’unico dubbio, come detto, è tra Emerson Royal e Calabria. Fonseca riflette e ha ancora qualche ora di tempo per farlo.