L’annuncio scuote il mercato del Milan: non ci sono più dubbi

Arriva l’annuncio che scuote il mercato del Milan. Adesso non ci sono più dubbi su cosa succederà nei prossimi giorni, da qui alla chiusura

Adesso non ci sono più dubbi per quanto riguarda il mercato del Milan. È arrivato l’annuncio anche da parte della fonte più autorevole, quindi i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo definitivo. D’altronde lo stesso Fonseca era stato chiaro qualche giorno fa, alla vigilia dell’inizio del campionato, quando asserì che il mercato rossonero era chiuso. Al di là di qualche operazione sempre possibile quando le trattative sono aperte con l’occhio della società sempre vigile.

Resta da piazzare qualche esubero, il Milan opererà solo in uscita con i vari Pobega, Adli, Bennacer. Queste le uniche possibili cessioni, nella mente della società non c’è assolutamente intenzione di vendere qualche pezzo da novanta dello scacchiere di Fonseca, specialmente la stella assoluta del club.

Milan, i tifosi non attendevano altro: arriva l’annuncio

C’erano state alcune voci, infatti, ad inizio settimana che vedevano Rafa Leao come possibile partente a sorpresa degli ultimi giorni di mercato. Su di lui era piombato il Barcellona, gettando nel panico tutti i tifosi. A spiegare come stanno realmente le cose ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, in un suo recente intervento.

Il noto collega ha reso noto come al momento non è previsto l’addio dell’asso portoghese, nessuna offerta concreta è arrivata al Milan e l’intenzione è sicuramente quella di proseguire con lui, facendone il perno imprescindibile del nuovo corso di Fonseca in cui sarà aiutato dal fatto di parlare la stessa lingua, non più solo calcistica, del proprio allenatore. “In questo momento la posizione del Milan è molto chiara”, chiarisce Romano. “Non hanno nessuna intenzione di lasciarlo partire, questa è la situazione”, le sue parole quasi a rasserenare gli animi dei tifosi.

Insomma Rafa Leao non si muoverà dal capoluogo lombardo e su questo non sembrano esserci margini di discussioni. Passata la paura per i tifosi, la speranza è che il giocatore non si sia lasciato influenzare in questi giorni dalle tante voci e possa subito tornare a fare la differenza come il suo talento impone. Il Barcellona se ne sarà fatto una ragione e ha già guardato oltre, avendo messo gli occhi in maniera concreta su Federico Chiesa, in procinto di passare in maglia catalana.