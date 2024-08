Gioca fuori ruolo con Fonseca, è già scoppiato un caso al Milan

Il Milan ha iniziato come peggio non poteva il proprio campionato: scoppia il primo caso con Paulo Fonseca, il top gioca fuori ruolo!

Di sicuro non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Paulo Fonseca con il Milan. Il tecnico portoghese, accolto con diffidenza e freddezza sin dal suo insediamento a Milanello lo scorso giugno, non sta riuscendo a far cambiare idea la critica tramite il proprio gioco e risultati. Anzi, fin qui la delusione è totale. Pur essendo quasi tutte le grandi ancora in rodaggio e nessuna al top, i rossoneri sono apparsi quelli attualmente più in difficoltà di tutte.

Solo un punto conquistato tra Torino e Parma è davvero un magro bottino rapportato alle ambizioni del club. Quello che più di ogni altra cosa ha fatto però rabbrividire i tifosi è l’arrendevolezza della squadra. Abulica, fuori forma, senza capo né coda: insomma la situazione in casa Milan è a dir poco allarmante. Non aiuta nemmeno il calendario che prima della sosta adesso proporrà la Lazio, un’altra big in cerca di identità.

Fonseca, scoppia già la polemica con un big! La situazione

Intanto piovono critiche su Paulo Fonseca. L’allenatore è nel mirino di tifosi e addetti ai lavori per il modo in cui i rossoneri approcciano alle sfide, sembrano indietro nettamente di condizione rispetto gli avversari. Basta guardare il Parma che andava al doppio dei meneghini. Inoltre c’è la sensazione che qualche big giochi fuori ruolo e infatti è già scoppiato il primo caso.

Ci riferiamo a Ruben Loftus-Cheek, un lontano parente rispetto il giocatore ammirato l’anno scorso. Con Pioli (che l’aveva paragonato a Milinkovic-Savic) era schierato da mezzala e talvolta da trequartista, con ottime capacità di inserimento e doti da finalizzatore che gli avevano portato un buon bottino di reti. Con Fonseca, invece, sta trovando diverse difficoltà, anche perché spesso è schierato in regia a centrocampo. Questo è stato il suo ruolo nel debutto contro il Torino, risultando tra i peggiori.

Con il Parma il suo raggio di azione è stato avanzato, il tecnico portoghese ha rinunciato a Chukwueze dal 1′ per affidarsi proprio all’inglese sulla trequarti, ma la sua posizione vista in campo è stata un ibrido. E di sicuro il giocatore ha steccato la partita per la seconda volta di fila. Sicuramente dovrà metterci anche lui del suo, prima di tutto a livello di condizione fisica. Ma è chiaro che questo modo di giocare non lo aiuta. Scoppiano le polemiche sui social e non solo: nel mirino c’è Fonseca.