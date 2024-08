Addio Milan Futuro, passa subito in prima squadra

Paulo Fonseca e il Milan hanno deciso il futuro del talento: lo vogliono in prima squadra, non andrà alla squadra Under 23 protagonista in serie C

La stagione del Milan è cominciata piuttosto male e sono ore di riflessioni in casa rossonera. Il solo punto conquistato tra Parma e Torino mette il club nella difficile situazione di dover per forza cercare i tre punti all’Olimpico contro la Lazio nel primo big match stagionale. La dirigenza, intanto, sta definendo insieme al tecnico Paulo Fonseca, l’organico definitivo.

Deve uscire ancora qualche esubero da piazzare che attualmente blocca anche l’eventuale arrivo di nuovi innesti. Al momento la rosa del Milan sembra essere quella definitiva, non ci sarà l’ingresso di un centrocampista, auspicato dai tifosi e dallo stesso allenatore.

La priorità è fare un colpo dell’ultim’ora e accontentare il tecnico in tutto e per tutto, allo stesso tempo la società lavora sul club attuale e sul Milan futuro e proprio da quest’ultimo potrebbero arrivare importanti novità.

Niente Milan Futuro, Fonseca ha deciso: lo vuole con i grandi!

Eventuali nuovi innesti, infatti, potrebbero risultare problematici da inserire in lista tra quella della serie A e quella della Champions League. Con la chiamata, invece, di un giovane del proprio settore giovanile, questo ostacolo può essere aggirato e avere così un “rinforzo” in più senza dover andare sul mercato.

Per questo motivo la società ha pensato di integrare in pianta stabile un giovane dell’Under 23 che dirà così addio al Milan Futuro, la nuova squadra rossonera iscritta al campionato di serie C e che ha debuttato lo scorso weekend con un KO per 1-0 contro la Virtus Entella. Uno dei suoi volti principali può passare in prima squadra in maniera definitiva. C’è stato un confronto tra la dirigenza e Paulo Fonseca, che avrebbe dato il benestare a questo passaggio.

Ci riferiamo a Kevin Zeroli, classe 2005 e centrocampista. Era naturale che si andasse a rafforzare il reparto nevralgico, quello che necessita di rinforzi visto le ultime difficoltà. Il giovane giocatore ha già fatto qualche apparizione con i grandi, venendo convocato anche la passata stagione da Pioli per qualche gara.

Adesso potrà coronare il suo sogno di vivere lo spogliatoio del Milan e fare magari presto il suo debutto. Un sogno che si avvera per un talento che ha fatto tutta la trafila sin da quando era piccolissimo con i meneghini.