Cessione ancora possibile: Milan, un senatore può andare via

Il Milan continua ad essere protagonista sul mercato. Un senatore rossonero verso l’uscita: l’addio può andare in scena a breve.

E’ destinato a riservare ancora numerose sorprese il mercato estivo del Milan. Tammy Abraham, dopo essere stato a lungo nel mirino del West Ham, sta invece per diventare un nuovo giocatore rossonero: sul piatto è stato messo il cartellino di Alexis Saelemaekers più un conguaglio da 7 milioni. La Roma continua a volerne 10 ma la fumata bianca si avvicina. Il club, al tempo stesso, punta anche a trovare una sistemazione alternativa agli elementi ritenuti sacrificabili dal tecnico Paulo Fonseca.

Diversi i componenti del gruppo in lista di sbarco, tra cui Ismael Bennacer schierato titolare contro il Torino ed il Parma più per mancanza di alternative che per reale volontà dell’allenatore. L’algerino piace all’Al-Ittihad e all’Al-Qadsiah ma entrambe le piste si sono complicate. I gialloneri di Karim Benzema, pur apprezzando molto le qualità del centrocampista, non intendono spendere i 50 milioni previsti dalla clausola rescissoria mentre i biancorossi (che nelle scorse settimane aveva provato a prendere Paulo Dybala) hanno riempito gli 8 posti disponibili per i giocatori stranieri.

Il futuro del classe 1997, di conseguenza, è un rebus: non è da escludere che, in assenza di proposte convincenti, l’ex Empoli alla fine rimanga alla corte di Fonseca. Possibile, inoltre, la partenza di Davide Calabria legato al Milan fino al 30 giugno 2025. Finora il suo entourage ed il management non sono riusciti a trovare l’accordo sul rinnovo del contratto e l’acquisto di Emerson Royal (prelevato dal Tottenham per una spesa complessiva di 15 milioni più bonus) lo farà scivolare in panchina.

Da qui la decisione dell’amministratore delegato Giorgio Furlani di provare a venderlo, in modo tale da monetizzarne la partenza ed evitare un addio a parametro zero.

Milan, si avvicina la cessione: un big ai saluti

Già scattata la caccia volta ad individuare un acquirente. Sulle tracce di Calabria, autore di un gol e 4 assist nella scorsa stagione, c’è il Galatasaray ancora intenzionato a rafforzare il proprio organico dopo aver mancato l’accesso alla nuova Champions League.

I contatti tra le parti, ufficialmente, non sono scattati tuttavia il colpo risulta possibile: il mercato in Turchia chiude infatti il 13 settembre. Il Milan, dal canto suo, in attesa di ricevere offerte concrete ha provveduto ad esporre in vetrina il prezzo del cartellino.

Per assicurarsi le prestazioni di Calabria serviranno almeno 8 milioni. Ora resta da vedere in che modo si muoveranno i giallorossi che, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza dello Strasburgo. Il matrimonio tra il 27enne ed il club rossonero sta per volgere al termine. I titoli di coda si avvicinano.