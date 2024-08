L’ex Juventus arriva al Milan: la decisione è di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è pronto a portare al Milan l’ex Juventus: la decisione è stata presa, il giocatore può fare così ritorno in serie A. I dettagli

Zlatan Ibrahimovic e il team mercato del Milan non hanno di certo concluso qui il loro scouting in giro per l’Europa. A poche ore dal gong della sessione estiva, appare sempre più difficile un colpo last minute da parte dei rossoneri. D’altronde gli obiettivi principali erano stati presi da tempo e fin qui non si sono palesate quelle opportunità auspicate da Fonseca e da buona parte dei tifosi. Si registra, inoltre, qualche esubero ancora da piazzare.

A dire il vero la dirigenza sta lavorando per sperare di fare qualcosa nelle ultime ore tra Abraham, Konè o soprattutto lo svincolato Rabiot. Più in generale però, la mente della società è già proiettata sulle prossime campagne acquisti con i grandi obiettivi a partire dal 2025. Specialmente Zlatan Ibrahimovic sembra aver deciso ad investire su un giocatore che conosce molto bene.

Lo vuole Ibrahimovic, l’asso torna in serie A!

Ibra vuole un suo connazionale al Milan. Si tratterebbe di un ritorno in serie A, avendo già vestito in passato diverse maglie del nostro campionato, tra tutte quella della Juventus. Il dirigente rossonero ha deciso ed è pronto ad affondare il colpo nel 2025. Ci riferiamo a Dejan Kulusevski.

Il classe 2000 è arrivato nel grande calcio grazie all’Atalanta, dov’è cresciuto nelle giovanili e ha fatto il suo esordio tra i professionisti per poi esplodere nell’anno in cui ha militato nel Parma. Per la precisione si tratta della stagione 2019-20, trascorsa nella città ducale e conclusa con 36 presenze e 10 reti non ancora ventenne. Da qui il passaggio alla Juve, dove però nell’anno e mezzo in bianconero è stato molte ombre e poche luci, prima della cessione al Tottenham nel gennaio 2022.

Proprio con gli Spurs si è tolto diverse soddisfazioni ed è oggi uno dei giocatori di punta del club londinese. In Inghilterra si trova bene ed è legato ad un contratto fino al 2028. Un eventuale richiamo dalla serie A però non lo troverebbe indifferente. Per lui significherebbe non solo ritornare nel campionato dov’è esploso ma anche avvicinarsi di nuovo ai luoghi dove è cresciuto, essendo arrivato sedicenne a Bergamo.

Inoltre ci sarebbe la certezza Ibrahimovic, in quanto i due hanno giocato insieme con la Svezia. Il classe 2000 è infatti anche una colonna della propria nazionale, lasciata solo qualche anno fa da Zlatan. Il Milan lo ha messo nel mirino per il 2025, dunque ha un anno di tempo per lavorare al trasferimento. Il vero ostacolo potrebbe essere, più che l’ingaggio, il prezzo sparato dagli Spurs per un giocatore che non ha ancora 25 anni.