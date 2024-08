Leao commovente: il messaggio colpisce i tifosi rossoneri

L’ultimo messaggio da parte di Rafael Leao ha commosso tutti e colpito particolarmente i tifosi del Milan: ecco cosa ha fatto il portoghese

Rafa Leao è una delle colonne del Milan. Non è solo un leader tecnico in campo, ma anche uno dei più amati e carismatici nello spogliatoio rossonero avendo creato nel corso del tempo diversi legami che vanno avanti pure con giocatori che adesso non sono più nella città del Duomo. Tra l’altro il classe ’99 ha un cuore d’oro, ed è conosciuto per la sua grande generosità.

L’asso portoghese è legato al Milan da un contratto lungo fino al 2028 e al momento non ha nessuna intenzione di proseguire la carriera altrove, nonostante le tante voci di mercato che arrivano ad ogni sessione. Come quelle arrivate da Barcellona qualche settimana fa. Vuole vincere con i colori rossoneri addosso. La stagione non è iniziata al meglio per i meneghini, il portoghese è stato sempre tra i pochi a strappare la sufficienza, come testimonia l’assist contro il Parma. Il Milan vive grazie ai suoi lampi. Intanto dimostra di essere sempre di più un campione sia fuori che dentro dal rettangolo verde di gioco.

Leao fa commuovere i tifosi, il suo messaggio ha spiazzato tutti!

Non è passato inosservato dunque il suo messaggio apparso nei giorni scorsi che ha colpito i tifosi, facendo emozionare alcuni. Soprattutto pensando ai bei tempi andati, al Milan dello scudetto. Quello che vedeva tra i suoi protagonisti anche Sandro Tonali.

Proprio il centrocampista è tornato a giocare in questa settimana dopo la fine della lunga squalifica di dieci mesi dovuta al calcioscommesse. Finalmente l’ex Brescia ha rivisto la luce. Non giocava dal 27 ottobre 2023, quando era iniziata la sanzione. Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, l’ha subito schierato titolare nel match di Coppa di lega inglese contro il Nottingham Forrest disputato in settimana. Tonali è fuori dal tunnel di un incubo durato così a lungo.

Come nelle favole, l’ex Milan è stato accolto da uno striscione tricolore e da diversi applausi dei suoi tifosi, giocando tra l’altro una buona partita. Il classe 2000 non ha perso tempo e ha postato su Instagram il magico momento, ricevendo diversi commenti sia dagli ex compagni sia dai tifosi rossoneri. Non è passato sicuramente inosservato quello di Leao che ha commentato con due significativi cuoricini: uno rosso e l’altro nero. Segno di come il legame tra i due sia ancora solido. Tanto è bastato a mandare in visibilio i fan e far scendere una lacrimuccia ai più nostalgici, sognando di rivederlo un giorno a Milanello.