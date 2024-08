Verratti pronto a dire sì: ritorno in Italia ad un passo

Marco Verratti è pronto a fare rientro in Italia e dire sì ad una squadra di serie A: l’accordo è ad un passo, spunta già la data. Le ultime

Non è mai troppo tardi per fare il proprio debutto in serie A e nel campionato italiano. Pur essendo uno dei giocatori più forti della sua era, uno dei migliori talenti italiani dell’ultimo decennio e colonna della Nazionale, Marco Verratti non ha giocato nemmeno un minuto in serie A.

Un unicum nella storia del nostro calcio. Sono altri due i giocatori che gli fanno compagnia ma si tratta di uno straniero naturalizzato con qualche sporadica apparizione in Nazionale (Grifo) o un giovane con una carriera ancora lunga davanti (Gnonto).

Verratti invece no, è un giocatore fatto e finito, che va verso i 32 anni ed è stata un’autentica stella per una decina di anni. Dopo essersi rivelato nel Pescara di Zeman e averlo condotto in serie A con Insigne e Immobile come compagni di squadra, l’anno successivo passò al PSG. Dove ha militato per più di dieci anni, prima del passaggio all’Al Arabi, club saudita dove gioca attualmente.

Verratti finalmente sbarca in serie A? C’è la data

Il suo contratto con gli arabi scadrà nel giugno 2025 e questo gli permetterà di prendere una nuova decisione in merito alla sua carriera. Probabile che il centrocampista senta il richiamo del grande calcio e voglia far ritorno nei campionati che contano. Alla soglia dei 33 anni potrà strappare un ultimo grande contratto.

E può farlo finalmente in serie A. Ci sarebbero due club su tutti pronti a tesserarlo a parametro zero la prossima estate. Si tratta di Napoli e Roma, che hanno messo nel proprio mirino l’ex giocatore del PSG. Giallorossi e azzurri possono dar vita ad un duello di mercato a chi darà più garanzie, economiche e di progetto, al giocatore. Il centrocampista non valuterà solo l’ingaggio ma anche, se non soprattutto, il club che gli permetterà di giocare quanto più possibile ed essere ancora protagonista in Italia e in Europa.

Al momento è conclusa anche la sua esperienza con la Nazionale, con Spalletti che ha deciso di fare altre scelte in azzurro tra ricambio generazionale ed esodo in Arabia Saudita. Il centrocampista, però, dentro nutre ancora la speranza di essere convocato. E giocare in serie A può sicuramente aiutarlo in questo obiettivo.