Allegri-Milan: arriva l’annuncio a sorpresa

Max Allegri al Milan è il sogno di molti tifosi rossoneri che lo vorrebbero al posto di Paulo Fonseca: arriva l’annuncio a sorpresa, le ultime

La stagione del Milan non è iniziata sotto i migliori auspici, per usare un eufemismo. Solo 2 punti in 3 partite, contro avversarie tra l’altro non irresistibili. Si va così alla sosta con molti dubbi e una sola certezza: urge svoltare al più presto. Altro che scudetto, di questo passo si dovrà sgomitare per un piazzamento europeo e Champions. L’Inter è già a -5 e la cura Paulo Fonseca non sembra funzionare.

Manco a dirlo è proprio il tecnico portoghese il primo a finire sul banco degli imputati, travolto dalla critica. Già dal suo arrivo a Milanello, l’ex Roma è stato accolto dallo scetticismo della piazza, si sognavano altri nomi per il dopo Pioli. L’inizio di campionato di sicuro non ha aiutato gli scettici a cambiare idea. Fanno discutere sia le scelte tecniche del portoghese (come la panchina iniziale per Theo Hernandez e Leao contro la Lazio) sia la condizione fisica della squadra, apparsa in affanno rispetto le rivali.

Allegri al Milan? Ecco come stanno le cose, Fonseca trema

A Roma nel primo tempo è andata meglio rispetto a Torino e soprattutto Parma (con i rossoneri in balia dei crociati per l’intera gara), ma nella ripresa la Lazio è iniziata ad andare al doppio, fino al ribaltare la gara. Solo un guizzo di Leao ha riportato la partita almeno in parità. Per molti Fonseca è da esonerare, di sicuro la sua posizione non è solidissima. Il sogno, manco a dirlo, è Max Allegri. Proprio in queste ore è arrivato un annuncio a sorpresa sul tecnico livornese al Milan da parte del giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.

Il noto collega si è espresso all’emittente satellitare in merito alla panchina meneghina. Le sue dichiarazioni si riferiscono alla scelta di Fonseca avvenuta lo scorso giugno: “Sono stati fatti tanti nomi ma la dirigenza aveva puntato su Lopetegui come primo nome e Fonseca come secondo. Lo spagnolo è saltato per tutta una serie di motivazioni, tra cui anche quella delle proteste social da parte dei tifosi“. Quindi nessun altro nome, compreso quello di Allegri, è stato mai nella mente della dirigenza?

Di Marzio spegne ogni dubbio: “Sono stati valutati allenatori come Sarri, De Zerbi, Tuchel e lo stesso Allegri ma non sono mai stati contattati. Nessuno di loro ha mai parlato col Milan né il Milan gli ha presentato il progetto”. Dunque almeno fino la scorsa estate l’ex Juve non era tra i candidati alla successione di Pioli. Chissà se Ibrahimovic e soci cambieranno idea, qualora la situazione con Fonseca dovesse precipitare.