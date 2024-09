@ML – Milan, la conferenza stampa di presentazione di Abraham

Dopo aver già debuttato in campo, Abraham si presenta in conferenza: ecco tutte le parole del nuovo attaccante rossonero.

Tammy Abraham è stato l’ultimo rinforzo preso dal Milan nella recente sessione estiva del calciomercato. Il suo arrivo in prestito secco dalla Roma è stato ufficializzato il 30 agosto e il giorno seguente c’è stato anche il suo esordio proprio allo stadio Olimpico, ma contro la Lazio.

Senza allenamenti con la squadra (il primo lo ha svolto oggi), ha già fatto vedere che può essere prezioso per Paulo Fonseca. È stato suo l’assist per il gol del 2-2 realizzato da Rafael Leao e nel finale ha anche avuto un’occasione per segnare la rete della possibile vittoria. Se sta bene fisicamente, l’ex Chelsea può davvero essere un valore aggiunto nell’attacco rossonero. In attesa di rivederlo in azione dopo la pausa nazionali, per oggi pomeriggio alle 15:30 è stata programmata la conferenza stampa di presentazione.

LIVE | Le dichiarazioni di Abraham a Casa Milan

ARRIVO AL MILAN – “Reputo il Milan un club eccellente. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide, spero di fare buoni risultati e avere un impatto positivo”.

TRATTATIVA LUNGA – “Quando ho visto che un club così mi voleva, non potevo far altro che aspettare. È il posto in cui volevo essere da tanto”.

CONDIZIONE FISICA – “Mi sento al meglio, voglio aiutare la squadra. Sto recuperando dopo l’infortunio, però mi sento bene e sono pronto per andare in campo”.

Le dichiarazioni di Furlani

VOLONTA’ DI ABRAHAM – “Lui e gli altri nuovi hanno voluto fortemente il Milan, hanno voluto far parte di questo progetto. Lo ringraziamo”.

BILANCIO DEL MERCATO ESTIVO – “Siamo riusciti a fare quello che volevamo e siamo soddisfatti”.

RINNOVO JOVIC – “Abbiamo tre competizioni, quattro con la Supercoppa Italia. Ci sono tante partite, quindi per noi ha senso avere Alvaro, Tammy e Luka”.

FONSECA – “Avremmo preferito fare 9 punti, è ovvio. Non c’è nessun tipo di panico, eviterei di parlare di partite importantissime o cose di questo tipo. Siamo soddisfatti del lavoro del mister, siamo tutti con lui, a supporto suo. Anche la squadra è con lui”.

