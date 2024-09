Prenotato per gennaio: Berardi torna in Serie A

Domenico Berardi prenotato per un nuovo grande colpo a gennaio in serie A: ecco dove approderà durante il mercato invernale l’attaccante

Con grande sorpresa generale Domenico Berardi non ha (ancora, nuovamente) cambiato squadra durante il mercato estivo. L’attaccante neroverde, sempre più bandiera del Sassuolo, è rimasto in Emilia teoricamente in serie B con la squadra con cui ha trascorso l’intera carriera. Sembra surreale e assurdo che un ex campione d’Europa sia sceso addirittura nel campionato cadetto e non abbia tagliato il cordone ombelicale con gli emiliani.

Naturalmente sulla sua situazione grava l’infortunio che lo tiene ai box e lo terrà out ancora per qualche mese. Il vero motivo della sua permanenza è senza dubbio questo, in quanto tutte le squadre di serie A hanno trattato giocatori pronti subito. Ingaggiare Berardi significava poterlo avere abile e arruolabile non prima del 2025. Anche perché una volta completamente guarito dovrà fare l’intera preparazione e riavvicinarsi al campo in maniera graduale, dopo quasi un anno di stop.

Berardi di nuovo in serie A: colpo nel mercato invernale, ecco dove andrà

Con questo scenario è anche normale lasciarlo in stand-by al Sassuolo e prenderlo direttamente nel mercato di gennaio, dove sarà uno dei nomi di punta da poter acquistare. Fino ad allora il calabrese continuerà ad allenarsi per tornare in forma e se dovesse riuscire ad accorciare i tempi del rientro in campo, lo farà senza troppi problemi in serie B con il club di una vita.

Come già detto a gennaio sarà tra i top name sul mercato, e sarebbe già stato “prenotato” da una squadra del massimo campionato. A dire il vero nel corso degli anni diversi club sono stati vicini all’acquistare l’attaccante, a partire dall’intramontabile Juve, un corteggiamento lungo più di dieci stagioni. Non c’era sessione di mercato in cui Berardi non veniva accostato ai piemontesi e anche questa estate non è stata da meno. Ma alla fine l’epilogo è sempre stato lo stesso. Nel corso del tempo lo hanno trattato pure Lazio, Roma, Milan, Napoli.

Il suo futuro però sembra essere in un’altra big del calcio italiano, precisamente a Firenze. Infatti la Fiorentina sarebbe pronta all’assalto a gennaio. Il Sassuolo ha già fatto sapere che non lo svenderà e andrà trovata un’intesa sul prezzo con i neroverdi, spesso bottega molto cara. I Viola non hanno avuto nemmeno il tempo materiale per trattarlo nella sessione appena terminata, essendo arrivata all’ultimo giorno di mercato con diversi colpi da fare. Il 30 agosto, infatti, sono stati tesserati Cataldi, Bove e Gosens. Tutto rimandato a gennaio per Berardi.