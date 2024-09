Annuncio e rimpianto: ora il Milan si mangia le mani

Rimpianto in casa Milan: i rossoneri si mangiano già le mani dopo neppure poche settimane, arriva l’annuncio. Ecco cosa sta succedendo

Il mercato è finito da pochi giorni e il Milan – o almeno una parte della critica – sembra già mangiarsi le mani per alcune scelte fatte. Naturalmente è fin troppo presto per trarre conclusioni, è prematuro sparare sentenze di ogni tipo ma un’idea i più esperti se la sono già fatta. Il malessere generale è anche dato dal difficoltoso avvio di campionato, con i rossoneri capaci di conquistare solo 2 punti sui 9 disponibili.

La sensazione però che sul mercato servisse qualcosa in più continua a serpeggiare nell’ambiente. In fin dei conti il Milan non ha comprato nessun elemento per allargare numericamente la rosa, ha solo sostituito i partenti.

Morata per Giroud, Fofana per Bennacer e Pavlovic per Kjaer sono semplici avvicendamenti. L’unico ruolo che si è rinforzato rispetto l’anno scorso è la fascia destra con Emerson Royal a contendere il posto a Calabria.

Mercato sbagliato? Il Milan ha già un rimpianto, arrivo l’annuncio

Anche qui però si è perso un difensore duttile come Pierre Kalulu, abile a giocare sia al centro che sulla fascia. Su questa cessione molti tifosi hanno criticato la società anche perché il giocatore è stato ceduto ad una diretta rivale come la Juve ad un prezzo tra l’altro tutto sommato basso. E c’è chi si sta mangiando le mani per questa cessione. Proprio di questo addio e dell’arrivo di Emerson Royal ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube.

Dalle parole del collega, noto tifoso milanista, si capisce quanta amarezza ci sia per le ultime mosse in casa Milan. E la sensazione che l’avvicendamento Emerson Royal-Kalulu non sia per nulla piaciuto. “Contro la Lazio sono rimasto amareggiato e illuso dopo il primo tempo. Potevamo fare di più, ho sperato di poter controllare la gara e invece così non è stato”, è l’analisi generale da parte del giornalista che poi sposta il mirino sui singoli e sul rimpianto di mercato.

“Emerson Royal deve migliorare tanto, l’ho visto in difficoltà. Il Milan ha sofferto troppo a destra, arretrando molto. Mi tormenta aver preso 24 gol in 12 partite, in media 2 a gara. Un peccato aver dato via un difensore come Kalulu“, sentenzia Pellegatti. Insomma secondo il collega, l’attuale giocatore passato alla Juve sarebbe sicuramente servito in questa squadra. La sua cessione è già un rimpianto. Mentre Emerson Royal è rimandato.