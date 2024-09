Un solo nome per la panchina del Milan: se salta Fonseca, ecco il sostituto a sorpresa

La panchina di Paulo Fonseca è sempre più in bilico: l’esonero è possibile, per la sua sostituzione c’è un solo clamoroso nome a sorpresa

Nessuno si sarebbe immaginato di vedere il Milan dopo tre giornate di campionato nei bassifondi della classifica e con soli 2 punti conquistati. I rossoneri non hanno vinto nemmeno una partita, pareggiando contro Torino e Lazio e perdendo a Parma. Tra l’altro avversari tosti sì ma nemmeno insormontabili. Nell’ambiente meneghino iniziano a serpeggiare malumori, dopo il bel pre-campionato e le intenzioni di Fonseca che alla vigilia della prima di campionato affermò come il Milan avrebbe lottato per lo scudetto.

Di questo passo sarà complicato anche strappare una qualificazione in Champions. Non convince Fonseca, sin dal suo arrivo a Milanello. I tifosi sono sempre stati scettici sul suo nome, volevano qualcuno di maggior spessore. Inoltre la condizione della squadra appare in ritardo, con diversi big in affanno e non convincono nemmeno le scelte di formazione dalla posizione di Loftus-Cheek a Leao e Theo Hernandez in panchina contro la Lazio.

Clamoroso Milan, un solo nome per il dopo Fonseca: ecco chi

Insomma in molti sono convinti che l’ex Roma stia scherzando con il fuoco e sono pronti a defenestrarlo. Sui social quasi tutti chiedono già l’esonero del tecnico e si sogna un ritorno di Max Allegri. La società, al momento non ne vuole sapere, difendendo la scelta fatta a giugno: si andrà avanti col portoghese. Ma è chiaro che se non dovessero arrivare i risultati dopo la sosta, a quel punto andranno presi provvedimenti.

Tre gare, questo è il lasso di tempo che secondo il portale TMW, la società si è presa per definire il futuro di Fonseca. E saranno tre partite per nulla banali: dopo il rientro dalla pausa nazionali, infatti, ci sarà il Venezia, in una gara da vincere senza discussioni. E poi, soprattutto, debutto in Champions League col Liverpool e il derby contro l’Inter. Una doppia sconfitta, nonché il settimo KO consecutivo contro i nerazzurri, porterebbe all’inevitabile addio. In caso di esonero c’è un solo nome in pole nella mente della dirigenza.

Non Max Allegri, come i tifosi sperano, ma un altro ritorno, molto più vicino nel tempo. Come scritto da TMW, si valuterebbe un clamoroso rientro a Milanello di Stefano Pioli! Attualmente il tecnico emiliano è ancora sotto contratto e incredibilmente potrebbe essere richiamato. Dopo la separazione dello scorso giugno e le voci del passaggio in Arabia dell’ex Fiorentina, un dietrofront farebbe discutere non poco. Se sarà esonero, il primo nome è il suo. Al momento, comunque, fiducia a Fonseca.