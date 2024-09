Bocciatura senza appello: è già finita per un nuovo acquisto

Un nuovo acquisto del Milan, appena arrivato dal mercato estivo, è stato già bocciato senza appello dalla critica e non solo. Ecco i dettagli

Il Milan ha iniziato davvero male la nuova stagione. Solo due punti conquistati tra Torino, Parma e Lazio e una marea di critiche ricevute fin qui sia per la condizione fisica di diversi elementi sia per alcune scelte di Paulo Fonseca. Anche i big sembrano tutt’altro che stare bene, e la panchina di Leao e Theo Hernandez contro la Lazio ha delle motivazioni di fondo ben precise, con i due apparsi fuori fase nella gara precedente.

Anche i nuovi acquisti fin qui non hanno convinto. Non ne sono arrivati tantissimi, alla fine si tratta di semplici ricambi dei giocatori andati via. Ma nessuno ha lasciato ancora il segno. Forse il più convincente è stato Pavlovic, se non altro per quella illusoria rete messa a segno all’Olimpico, abile a sbloccare il risultato e quindi bravo in fase offensiva ma non impeccabile dietro. Morata, il pezzo da novanta del mercato, ha realizzato una rete contro il Torino, convincendo. Ma poi si è fermato a causa di un infortunio. E il paragone costante con Giroud, bomber dell’ultimo scudetto, è un fardello che si porta sulle spalle. Specialmente per un attaccante che non è mai andato oltre la quindicina di reti realizzate in stagione.

Milan, la critica è impietosa: il nuovo acquisto è stato già bocciato!

Se Fofana è ancora un “senza voto” da giudicare, l’altro acquisto invece è stato già nettamente bocciato. Ci riferiamo ad Emerson Royal, un autentico disastro fin qui. Sicuramente è prematuro giudicarlo dopo una partita e mezza, l’ex Tottenham deve ancora ambientarsi e avrà bisogno di tempo. Ma intanto la critica non perdona, e c’è già chi lo ha sentenziato senza appello.

Il terzino ha debuttato contro il Parma, entrando a gara in corsa e giocando dal 1′ contro la Lazio. Risultato: tre gol incassati, tutti dal suo lato. Ai tifosi rossoneri saranno venuti gli incubi di come Nuno Tavares, con le stimmate del Theo Hernandez dei tempi d’oro, abbia superato con facilità il suo dirimpettaio. La critica non è arrivata solo dagli addetti ai lavori vicini al Milan e italiani. Ma anche inglesi, che gongolano dopo la cessione dagli Spurs.

Per la precisione il giornalista James Horncastle ha letteralmente fatto a pezzi il terzino nel suo articolo sul The Athletic. “Il Milan continua a subire lo stesso gol sul lato di Emerson Royal. L’acquisto per 15 milioni di euro sembra la più grande donazione nella storia di Fondazione Milan nel cercare di aiutare caritatevolmente il ragazzo a realizzare il suo sogno di diventare un giocatore”. Il collega è andato giù pesante, distruggendo in pratica il terzino. Questo dimostra cosa pensa la critica di lui anche al di fuori dall’Italia. La sua avventura non è iniziata nel miglior modo possibile, gli sarà dato tempo per riscattarsi?