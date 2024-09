Scoppia il caso Maignan, i tifosi non ci stanno

Nelle ultime ore è scoppiato il caso relativo a Mike Maignan: i tifosi non ci stanno dopo l’uscita infelice da parte del portiere francese

Mike Maignan è al centro di un caso mediatico scoppiato nelle ultime ore. L’estremo difensore del Milan ha gradito poco, per usare un eufemismo, alcune cose avvenute in questi giorni ed è letteralmente sbottato furioso contro i compagni e uscendosene con una frase infelice che ha sconvolto i tifosi. Non è da lui, a dire il vero, salire alla cronaca per episodi del genere. Forse questa è la prima volta in assoluto, se non altro però mostra di avere forte personalità e leadership all’interno dello spogliatoio.

Non ci riferiamo però ad una cosa successa in rossonero (dove comunque le cose non vanno bene), ma in nazionale. In questi giorni, infatti, l’estremo difensore è protagonista con la Francia dov’è il portiere titolare.

I “Blues“, come noto, sono impegnati in Nations League, inseriti nel girone dell’Italia contro cui sono usciti sconfitti venerdì scorso al “Parc des Princes” di Parigi per 1-3. Un KO che nessuno si aspettava per i padroni di casa, in un momento storico in cui gli azzurri sembrano nettamente inferiori.

Caos Maignan, la sua uscita infelice fa discutere: i dettagli

Il KO ha fatto parecchio discutere e Mike Maignan sarebbe sbottato negli spogliatoi contro i suoi compagni, asserendo una frase poco carina nei confronti della nostra Nazionale. Riportata da l’Equipe, quanto dichiarato sta già facendo il giro del web. “Solo due giocatori dell’Italia potrebbero giocare titolari nella Francia e voi permettete di fare queste figure?”, avrebbe detto con tono furioso contro i compagni.

Un’uscita poco carina in quanto, secondo i tifosi che stanno commentando le parole sui social, è vero che attualmente tra Italia e Francia c’è distanza tecnica, ma asserire che addirittura solo due italiani possano giocare titolari in blues può sembrare un attimino pretestuoso. Resterebbe poi da capire a chi si riferisce e chi sono questi due italiani meritevoli di giocare nella Francia. Probabilmente non Donnarumma, essendoci lui a difendere i pali dei transalpini.

Ad ogni modo, il portiere rossonero criticato in queste ore soprattutto in Italia per questa sua uscita, ha commentato in maniera più diplomatica nella conferenza stampa successiva al match: “Volevamo ripartire con una vittoria dopo l’Europeo ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma ciò che ci siamo detti resta tra di noi, analizzeremo la partita e vedremo cosa non è andato. Ma non c’è da preoccuparsi”, si dice sicuro Maignan.