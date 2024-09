Milan-Venezia, Fonseca stravolge l’attacco: dopo Pulisic fuori un altro Big!

Paulo Fonseca è pronto a stravolgere l’attacco del Milan in vista della gara contro il Venezia: dopo Pulisic anche un altro big sarà escluso

Nuovi stravolgimenti all’orizzonte in vista di Milan-Venezia. Manca sempre meno al ritorno della serie A e quindi alla ripresa delle ostilità con i rossoneri chiamati già a dover vincere per forza per rilanciarsi. Sulla strada degli uomini di Paulo Fonseca ci saranno i lagunari di Di Francesco che manco se la passano benissimo, 1 solo punto conquistato in 3 partite e ultimo posto in graduatoria.

Se però per i veneti questo andamento era pronosticabile alla vigilia del campionato, diverso è il discorso per i meneghini che si trovano a gran sorpresa (naturalmente in negativo) appena un gradino più su rispetto i rivali di sabato sera. In questi giorni l’ex tecnico della Roma sta facendo la conta dei giocatori disponibili con la maggior parte dei nazionali che sono tornati alla spicciolata per rimettersi a disposizione dell’allenatore.

Milan-Venezia, Fonseca verso una nuova esclusione eccellente davanti!

All’orizzonte c’è anche la doppia sfida con Liverpool in Champions League ed Inter in campionato. Per questo motivo e, considerando le fatiche dei viaggi in giro per il mondo di alcuni big, il tecnico rossonero starebbe pensando di affidarsi al turnover già contro il Venezia.

Ad esempio viaggia verso la panchina Pulisic, ma non è il solo che rischia di uscire dall’undici titolare contro i lagunari di Di Francesco. Con i nazionali che ormai sono quasi tutti rientrati a Milanello, Paulo Fonseca ha iniziato seriamente a studiare la formazione per sabato sera. Le condizioni che tengono banco sono sicuramente quelle di Alvaro Morata, ancora alle prese con l’infortunio che l’ha costretto a saltare Parma e Lazio prima della sosta. Come sta lo spagnolo?

L’ex Juve ha quasi recuperato, è ormai convocabile ma in questi casi, soprattutto ad inizio stagione, la cautela è massima. Per questo motivo è plausibile che Fonseca contro il Venezia decida di mandarlo in panchina ed utilizzarlo, eventualmente, a gara in corso. Per poi averlo tirato a lucido contro il Liverpool. Pur rientrando in gruppo, lo spagnolo sarà il secondo big in attacco a cui Fonseca deciderà di rinunciare dal 1′ contro il Venezia. Scalda così i motori Tammy Abraham che giocherà la sua prima partita da titolare con la maglia del Milan. Il buon ingresso contro la Lazio ha convinto l’allenatore a puntare su di lui.