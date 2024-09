Milan estasiato, i rossoneri vogliono chiudere subito: colpo in Serie A

Il Milan è rimasto estasiato dal nuovo talento approdato in Italia. I rossoneri vogliono chiudere subito, colpo in arrivo in serie A? Le ultime

In casa Milan si guarda già al futuro con i nuovi colpi che potrebbero arrivare nelle prossime sessioni di mercato. La dirigenza rossonera, capitanata da Zlatan Ibrahimovic, è pronta a mettere gli occhi sui campioni del domani per non farsi trovare impreparati e non lasciare nulla al caso. Una grande società inizia a progettare subito dopo la fine della campagna estiva ed è così che il Milan sta meditando di fare.

Uno degli obiettivi della società è anche quello di ringiovanire l’età media della squadra, tra le più alte del campionato. I colpi arrivati in questa estate non sono tra quelli più verdi in termini di carta d’identità. Basti pensare a Morata, arrivato comunque a sostituire Giroud ancor più vecchio anagraficamente parlando. Per il resto Fofana, Pavlovic, Emerson Royal rappresentano colpi pronti all’uso ma non giovani da crescere e svezzare.

Il Milan non ha dubbi: lo vuole subito! I dettagli

Vero che alcuni prospetti il Milan li ha in casa e non a caso da questa stagione i rossoneri hanno la propria seconda squadra nel campionato di serie C. Un esempio lampante è Francesco Camarda, baby prodigio dell’attacco del Milan Futuro, classe 2008. Ibrahimovic e Furlani vorrebbero aggiungere giocatori sì giovani ma già pronti a giocare in prima squadra.

Il mercato potrà dare una mano. Il Milan sarebbe rimasto estasiato da un talento che si sta mettendo in luce in serie A, alla sua prima esperienza in Italia. Il giocatore messo nel mirino è Nico Paz, argentino classe 2004 del Como. Il fantasista è un ex Real Madrid, con alcune presenze (e una rete) anche in prima squadra. Durante la sessione estiva l’ambiziosa squadra lombarda si è aggiudicata le sue prestazioni e l’ha portato in riva al Lago. Adesso però sarà dura resistere alle sirene delle big soprattutto se il ventenne dovesse dar seguito in campo a ciò che di buono si dice di lui.

Contro il Bologna l’argentino ha deliziato e si è messo in luce. Il Milan impressionato da quanto visto, avrebbe già deciso di metterlo nella lista dei possibili acquisti futuri. Nei prossimi mesi capiremo se si tratta di una semplice suggestione o se la società ha la seria intenzione di affondare il colpo per l’ex Real.