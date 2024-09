Il Milan ormai lo ha perso, nulla da fare: l’affare è saltato

Nulla da fare per il Milan che ormai ha perso il giocatore in maniera definitiva: l’affare è saltato, bisogna farsene una ragione. I dettagli

Pur se la stagione è iniziata e procede a gonfie vele, con il pallone (finalmente) protagonista, un occhio di riguardo al mercato è sempre vigile sia per gli appassionati di calcio sia soprattutto per le società. Come sta facendo il Milan. Ibrahimovic e gli altri dirigenti, messi da parte almeno per una settimana, tutti i dubbi relativi a Fonseca e all’attuale squadra, stanno approfittando di questi giorni post-sbornia del derby per guardarsi intorno per il futuro.

Bisogna iniziare a progettare oggi le prossime sessioni di mercato. Un ruolo delicatissimo è sicuramente quello del portiere con Mike Maignan osservato speciale. Il francese non ha sciolto le riserve e non è escluso un addio imminente. Il rinnovo non è ancora arrivato e la richiesta dell’estremo difensore è di molto superiore a ciò che la dirigenza può concedergli. Proprio i portieri sono finiti al centro delle discussioni nelle ultime settimane.

Il Milan lo perde definitivamente, rammarico in casa rossonera: la situazione

A causa dell’infortunio dell’ex Lilla durante il match di Champions League contro il Liverpool che aveva fatto spaventare tutti, si era auspicato ad un ritorno sul mercato per prendere uno svincolato. Ricordiamo che anche il secondo, Marco Sportiello, è attualmente ai box e ne avrà ancora per qualche settimana. Aveva fatto così il suo debutto il giovane Torriani, ma in caso di KO (per fortuna scongiurato) più grave di Maignan, era probabile l’arrivo di un estremo difensore senza contratto.

E dire che il Milan un portiere che si sta rivelando estremamente valido lo aveva in casa. Ma ha preferito, forse troppo frettolosamente, lasciarlo andare. Ci riferiamo a Devis Vasquez, colombiano. Il classe 1998 è arrivato nel 2023 nel capoluogo lombardo, senza mai ricevere però una vera opportunità. In questa estate è stato girato all’Empoli, dove si sta mettendo in luce come uno dei migliori del campionato. La beffa è che la formula dell’affare non lascia scampo ai meneghini.

Ai toscani, infatti, basta versare un milione al Milan per riscattarlo. Una cifra davvero bassa per i prezzi del mercato e il valore del giocatore. Il presidente Corsi sicuramente si avvarrà del riscatto e farà suo in maniera definitiva Vasquez. I rossoneri, a quel punto, avranno solo il 10% sulla futura rivendita. Una vera beffa a veder giocare il portiere in questo primo scorcio di campionato.