Serve un altro bomber: Ibrahimovic ha già il nome per gennaio

Serve un altro bomber al Milan, si farà un tentativo già a gennaio: Zlatan Ibrahimovic ha pronto il nome, lo vuole a tutti i costi! Le ultime

Il Milan ha ripreso la marcia, da dopo la sosta è cambiata decisamente la musica, almeno per quanto riguarda il campionato. La squadra di Paulo Fonseca si è risollevata alla grande dallo stentato inizio e sono arrivate tre vittorie di fila, tutte a “San Siro”. Se quelle con Venezia e Lecce erano comunque nell’ordine naturali delle cose, ha impressionato il modo con cui i meneghini hanno piegato lagunari e salentini.

Il vero fiore all’occhiello di questa striscia è il derby con i meneghini che ora non vogliono di certo fermarsi e iniziare a vincere anche fuori casa a partire dalla prossima settimana. In teoria una gioia nella casella “trasferte” c’è già, in quanto il successo contro l’Inter è avvenuto da ospiti. Ad ogni modo, pur se l’attacco rossonero sembra funzionare alla grande, con diversi gol realizzati, si pensa di aggiungere una nuova punta al pacchetto offensivo.

Ibrahimovic lo vuole: tentativo del Milan nel mercato invernale, arriva l’attaccante?

Morata e Abraham si stanno rivelando una coppia di altissimo livello con la qualità di Pulisic e Leao sulle fasce. Paulo Fonseca sta sperimentando però sempre con più insistenza la formula dell’attacco a due, una sorta di 4-4-2 iper-offensivo. Questo comporta poche alternative in panchina. Ci sarebbero Okafor (che però è anche un esterno) e Jovic, sempre più oggetto misterioso. Per questo motivo, Ibrahimovic sta pensando ad un altro innesto lì davanti.

Il sogno è uno, lo svedese ha già il nome e ci proverà per gennaio alla riapertura delle trattative. Ci riferiamo a Jonathan David, attaccante del Lilla, ormai definitivamente esploso. Il canadese ha realizzato una tripletta sabato sul campo del Le Havre, garantendo così il successo alla sua squadra. Si tratta di uno dei giocatori più seguiti a livello europeo e l’asta è pronta a scatenarsi. La cosa più importante da sapere è che il classe 2000 è in scadenza a giugno e fin qui ha rifiutato (o non trovato) l’accordo per il rinnovo. Andrà via a zero, quindi a gennaio potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare da una sua cessione.

Il Lilla potrebbe accontentarsi anche di una cifra più “umana”. Più problematica, invece, la questione ingaggio con l’entourage pronto a chiedere molto. Proprio questo è stato il pomo della discordia con il suo attuale club. Il Milan potrebbe aggiudicarselo ma a patto di una cessione importante. Si farà un tentativo ma prima dovrà esserci un’uscita eccellente, cosa che potrebbe frenare la trattativa specialmente a stagione in corso. Difficilmente la piazza (e Fonseca) accetterebbero di privarsi di un big a gennaio.