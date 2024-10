Lo vuole Thiago Motta, Milan gelato: la Juve sorpassa i rossoneri

Negli ultimi mesi Juventus e Milan si sono sfidate a più riprese per diversi e interessanti obiettivi di mercato.

Il campionato prosegue senza sosta e Juventus e Milan sono due delle squadre più accreditate per la vittoria del titolo. Loro – insieme a Inter e Napoli – compongono un quartetto piuttosto interessante e la lotta per il titolo sarà avanti fino alla fine. Dopo un inizio complicato anche la squadra di Fonseca si è inserita nella lotta nelle prime posizioni.

Negli ultimi mesi Juve e Milan si sono spesso scontrati per quel che riguarda obiettivi di mercato in comune e ora potrebbero farlo ancora. Abbiamo visto un duello per la guida tecnica con i rossoneri che avevano puntato anche Thiago Motta ma che alla fine ha visto prevalere i bianconeri e il Milan virare su Fonseca, poi lo scontro senza lieto fine per Joshua Zirkzee con l’olandese che era il sogno di Motta e della società rossonera ma che alla fine è andato invece in Premier League, nel Manchester United del connazionale Ten Hag.

Ora – dopo sole poche giornate di campionato – Juventus e Milan sono pronte all’ennesimo duello di mercato, stavolta per un giovane gioiello italiano; stiamo parlando di Jacopo Fazzini, centrocampista (per certi versi trequartista) classe 2003 dell’Empoli e giocatore da tempo in rampa di lancio.

Mercato Milan, duello con la Juve per il baby talento

Fazzini è un giocatore in rampa di lancio che sembra pronto alla definitiva consacrazione. Già 3 stagioni da titolare in serie A con la maglia dell’Empoli, il calciatore sembra crescere anno dopo anno e anche stavolta la stagione sembra cominciata bene, nonostante alcuni problemi fisici.

Fazzini sembra trovarsi a suo agio nel gioco di D’Aversa e l’Empoli ha diversi giovani di grande prospettiva, la squadra gira e quest’anno può portare interessanti novità. Il club toscano è una squadra che in maniera consueta lancia giovani molto interessanti e poi li vende e secondo alcune indiscrezioni Juve e Milan già avrebbero chiesto informazioni per il giocatore.

Difficile la cessione a gennaio, ma occhio a possibili affari in estate con la valutazione di Fazzini che si aggira sui 15-20 milioni di euro. In passato anche il Napoli chiese informazioni per il calciatore ma ora Milan e Juve sono molto interessate e Giuntoli è da sempre molto attivo nel mercato dei giovani. Fazzini è l’ultima idea di Juventus e Milan, occhio alla sorpresa di mercato.