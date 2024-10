Sta stupendo tutti, Fonseca lo vuole al Milan immediatamente

Il giocatore sta stupendo tutti: Paulo Fonseca ora non ha più dubbi, lo vuole immediatamente al Milan. Il tecnico ha preso la sua decisione

Il Milan si è risollevato in campionato mentre in Champions sono arrivate due sconfitte su due nelle prime giornate, anche a causa di un calendario davvero ostico per Leao e compagni. L’auspicio è quello di raddrizzare le cose anche nella competizione più prestigiosa, intanto però tifosi, dirigenti e soprattutto allenatore respirano.

Paulo Fonseca, infatti, era stato il primo a finire sulla graticola e in molti lo additavano come principale responsabile delle difficoltà del Milan. Poi si sa, in questi casi il primo a pagare è sempre l’allenatore. Dal derby in poi sta vivendo giorni più sereni e insieme alla società può guardare con ottimismo al futuro. Una grande squadra non si ferma nella programmazione ed è esattamente quello che stanno facendo i rossoneri, con la testa proiettata già ai prossimi colpi da fare sul mercato.

Fonseca ha deciso, lo vuole col Milan subito! La situazione

A dire il vero alcuni innesti del domani il Milan potrebbe ritrovarli già in casa con l’ottimo lavoro che si sta compiendo con il settore giovanile, quest’anno arricchito dalla nascita del Milan Futuro, la squadra Under 23 iscritta per la prima volta al campionato di serie C.

Proprio qui si stanno mettendo in luce diversi talenti, pur se la squadra fatica a carburare ed è sui bassifondi della classifica. Il fiore all’occhiello è Francesco Camarda, l’attaccante classe 2008 su cui tutti sono pronti a scommettere per il futuro ad altissimi livelli. In squadra si sta facendo notare anche un altro giocatore in un altro ruolo, per la precisione a centrocampo.

Ci riferiamo a Demirel Hodzic, classe 2005 che sta emergendo nella squadra affidata a Daniele Bonera. Il centrocampista si sta destreggiando alla grande, diventando in poco tempo una delle colonne del Milan Futuro. Lo svedese, che compirà 20 anni a marzo, è arrivato a fine agosto ma subito si è imposto, tanto da risultare il migliore realizzatore della squadra pur essendo un centrocampista e ora sembra essere vicina una chiamata con i grandi.

Paulo Fonseca sta seguendo molto i suoi progressi e secondo alcune voci di corridoio, il tecnico sarebbe pronto a chiamarlo molto presto in prima squadra per farlo debuttare con gli altri. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare almeno una convocazione, condita magari con il debutto. Sembra essere solo questione di tempo, il futuro di Hodzic è segnato.