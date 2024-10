Fonseca ha scelto: lo vuole come quinto centrale in rosa

Paulo Fonseca sembra aver scelto il nuovo difensore del Milan: lo vuole come quinto centrale in rosa, il tecnico lo ha detto alla società

La batteria dei difensori al Milan è nutrita e ricca. Rispetto al recente passato, in cui furono chiamati in fretta e furia Simic dalla Primavera e Gabbia dal prestito al Villarreal, in questa stagione le cose stanno andando tutto sommato bene per il pacchetto arretrato meneghino. Proprio Gabbia si sta imponendo come centrale di primo livello, tanto che Fonseca ha scelto lui come titolare a sorpresa, preferendolo a Pavlovic, arrivato in estate come il nuovo colpo della difesa.

La coppia Tomori-Gabbia sta procedendo sotto le più rosee aspettative, relegando spesso in panchina l’ex Salisburgo che comunque rientra nelle rotazioni. Al pari di Thiaw il quarto e ultimo centrale a disposizione di Fonseca. L’ex tecnico della Roma starebbe valutando di aggiungere un ulteriore difensore al pacchetto per non rischiare nulla, in caso di infortuni o altri problemi in serie come avvenuto lo scorso anno. Il portoghese gradirebbe un quinto centrale e ha già individuato il nome.

Nuova promozione in vista nel Milan, Fonseca lo vuole in difesa: la situazione

Non ci sarà bisogno di tornare sul mercato, avendo il colpo già in casa. In questo modo l’allenatore favorirebbe anche la società che non dovrà spendere per un ulteriore colpo, dopo la recente politica di spending review attuata dai dirigenti. Il settore giovanile dei rossoneri sembra essere diventato di primissimo livello.

Da quest’anno, infatti, oltre la Primavera c’è anche la nascita del Milan Futuro, la seconda squadra che disputa il campionato di serie C. Pur restando nei bassifondi della classifica, pagando lo scotto con un campionato nuovo e che proietta i giovani rossoneri in stadi di piazze calde e importanti (basti pensare che nel girone tra le altre sono presenti Pescara, Perugia, Ternana e Ascoli), ci sono alcuni ragazzi che si stanno mettendo in luce. Come ad esempio Camarda in attacco e Hodzic a centrocampo. La difesa, invece, si sorregge sulle prestazioni di Andrei Coubis.

L’italo-rumeno è già più grande rispetto ad alcuni compagni, essendo un classe 2003, ed è al Milan praticamente da quando era adolescente, avendo fatto tutta la trafila nelle giovanili. Aggregato al Milan Futuro da quest’anno, presto per lui potrebbero aprirsi le porte della prima squadra. Fonseca è rimasto impressionato dalle sue qualità e avrebbe chiesto alla dirigenza di poterlo aggregare ai grandi quando ne avrà bisogno. C’è odore di promozione in vista, dopo le prestazioni sempre più convincenti.