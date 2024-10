Fonseca cambia panchina in Serie A, l’annuncio lascia attoniti

La permanenza di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è ancora incerta e per il tecnico portoghese si apre una possibilità in Serie A.

Non deve preoccuparsi troppo, Paulo Fonseca. L’avventura milanese del tecnico lusitano non è iniziata sotto i migliori auspici. L’allenatore, infatti, fin dal debutto a metà agosto sulla panchina del Milan contro il Torino ha dovuto fare fronte a situazioni, che hanno d’immediato generato emergenza. Oltre i risultati altalenanti, mister Fonseca ha affrontato alcuni episodi polemici come il cooling break in disparte di Rafa Leao e Theo Hernandez.

La vittoria nel derby contro i campioni d’Italia in carica, l’Inter, ha riportato un certo entusiasmo, ma questo è durato davvero poco. Il Milan, infatti, ha perso i primi due incontri di Champions League, tra cui quello casalingo contro il Liverpool e il primo esterno contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Poi, il 2-1 in favore della Fiorentina con annessa espulsione del capitano Theo sul finale di gara, per proteste.

Ciò ha rialzato il sipario di un possibile addio anticipato tra allenatore e squadra, mentre è in corso la pausa per le Nazionali. Da ‘Sportitalia’ arriva il suggerimento diretto a Paulo Fonseca o meglio a una formazione a lui familiare, affinché si rifletta sulla prossima eventuale destinazione da prendere in esame. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un ritorno.

Paulo Fonseca in bilico al Milan: il consiglio sulla prossima destinazione. È in Italia

In occasione del suo editoriale, la giornalista Valentina Ballarini su ‘sportitalia.it’ ha analizzato la Roma di Ivan Juric, che non convince ancora del tutto. Perciò arriva il suggerimento: “Quando vedo il tiro al bersaglio che stanno facendo a Milano nei confronti di Fonseca mi chiedo come sia possibile. Io lo riprenderei subito a Roma, e non è una provocazione. La sua Roma mi piaceva tantissimo. Con lui che ho visto giocare bene e anche parecchie volte la squadra”. La giornalista non trascura i difetti, come i tangi gol subiti, ma ricorda la semifinale di Europa League contro un ben imbastito Manchester United e discreti piazzamenti in campionato, anche rispetto alla squadra a disposizione e i numerosi infortuni subiti.

Al momento il bilancio di Ivan Juric, subentrato in panchina alla Roma a Daniele De Rossi dopo il pareggio in casa del Genoa per 1-1, è di due vittorie contro Udinese e Venezia, due pareggi con Monza in Serie A e Athletic Club in Europa League più una sconfitta europea contro l‘Elfsborg. Al di là dei risultati ottenuti, la Ballarini risalta prestazioni poco entusiasmanti, come quella del primo tempo contro il Monza. La Roma non dà spettacolo, non riesce a proporre calcio. Perciò richiama l’attenzione su Paulo Fonseca e chissà che alla lunga non sia un suggerimento che si tramuti in un’idea concreta.