Tutto confermato, il Milan ha scelto: primo colpo per gennaio

Il Milan ha le idee chiare su cosa fare durante il mercato di gennaio con i rossoneri che hanno individuato il primo obiettivo.

Momento non facile in casa Milan con i rossoneri che, dopo aver rialzato la testa con la vittoria nel derby contro l’Inter, sono sprofondati nuovamente in crisi con i ko esterni in casa del Bayer Leverkusen e della Fiorentina.

Lo stop per gli impegni dei calciatori con le proprie nazionali sta dando possibilità ai club di iniziare a fare le prime valutazioni sulla composizione della rosa e cercare di individuare i colpi da portare a termine in vista di gennaio. In casa Milan, nel caso in cui dovesse essere confermato Fonseca fino all’inizio del 2025, le necessità appaiono ben chiare. Sarà importante portare a Milanello un nuovo attaccante che possa alternarsi con Abraham e Morata e, allo stesso tempo, assicurarsi un centrocampista che possa far rifiatare Reijnders e Fofana.

Milan, primo colpo per gennaio: individuato l’obiettivo

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Cesare Casadei. Una conferma di quanto affermato dalla redazione di Milanlive.it che già alcune settimane fa aveva parlato di contatti tra i club per portare l’ex Inter in rossonero.

Il centrocampista della nazionale under 21 si è aggiunto alla lista di obiettivi dei rossoneri in vista della prossima sessione di trattative con la squadra mercato che è sulle tracce di Cardoso del Betis e di Chukwuemeka, sempre del Chelsea. Nelle scorse ore però appaiono in crescita le quotazioni del centrocampista ex Inter che in una recente intervista ha affermato di essere un tifoso del Milan sin da bambino.

Al momento Casadei è impegnato nel cercare di convincere Enzo Maresca a puntare su di lui al Chelsea, squadra che ha fatto un importante investimento per assicurarsi il suo cartellino. Nell’estate del 2022, infatti, i Blues hanno speso 15 milioni di euro più 5 di bonus per strappare il cartellino all’Inter. Un’avventura al momento non facile per il mediano che ha già vissuto due avventure in prestito con Reading e Leicester senza però riuscire a lasciare il segno.

La volontà di Cesare Casadei è quella di proseguire con il Chelsea senza accettare nuove destinazioni in prestito, provando a giocarsi il posto in casa Blues. Se non dovesse esserci spazio per lui si valuterà una cessione a titolo definitivo ed in questo senso potrebbe entrare in gioco il Milan che, tramite un prestito con obbligo di riscatto, potrebbe provare a convincere il calciatore a fare ritorno in Italia, in particolare a Milano.