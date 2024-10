Bufera Adani-Vieri, ulteriori dettagli sul tradimento: che scintille

I rapporti tra gli ex calciatori Lele Adani e Christian Vieri non sono dei migliori. Arriva la rivelazione su come è finita la storia.

Daniele Adani e Christian Vieri sono stati per anni grandi amici, persone che hanno condiviso molto in campo e fuori dal campo, un’amicizia durata per ben oltre un decennio e un rapporto che generava quasi invidia all’interno del mondo del calcio. Negli ultimi anni loro hanno iniziato alcuni progetti insieme e soprattutto hanno dato vita – insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola – alla Bobo Tv.

I quattro per anni hanno incuriosito ed appassionato tifosi e addetti ai lavori commentando con tono particolare e allo stesso tempo vivace, senza peli sulla lingua, tutto quello che accadeva in serie A. Da un lato Ventola e Vieri erano quelli più pacati, intenti a mantenere uno stile quasi sobrio e dall’altro Adani e sicuramente Cassano generavano ulteriori contenuti, talvolta messaggi talmente curiosi da non poter non diventare virali in poco tempo.

Fin dai suoi primi mesi la Bobo Tv è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico, le dirette su Twitch spopolavano e i media riportavano tutte le loro dichiarazioni. Improvvisamente però qualcosa si è rotto e quasi da un momento all’altro la Bobo Tv ha avuto fine. Tutto sembrerebbe nato da una decisione di Christian Vieri che ha voluto abbandonare il progetto, abbandonando di fatto anche tutti i suoi amici.

Vieri-Adani, arriva la verità sulla lite tra gli oramai ex amici

Christian Vieri ha deciso di cambiare totalmente strada, uno stile più ‘pulito’ ed è tra le altre cose diventato tra i protagonisti dello show della Lega Serie A. Adani, Cassano e Ventola sono invece ripartiti con un nuovo show, ‘Viva El Futbol’ che segue di fatto le orme della Bobo Tv. Nel corso del podcast One More Time Adani ha svelato alcuni dettagli sulla rottura con Vieri e ha sentenziato:

“Lui per primo conosceva la connessione mentale che c’era tra noi e lui questa cosa non poteva farla a me”, Adani ha raccontato di aver avuto e avere ancora un ottimo rapporto con tutta la famiglia Vieri e che non si sarebbe mai aspettato questo tradimento. Riguardo il rapporto tra loro e come si è chiusa ha spiegato: “Non c’è stata comunicazione, lui per primo doveva venire da me e dire che si era stufato di fare questa cosa, di voler fare il padel e fare altro. Magari avrebbe lasciato a noi 3 o comunque si sarebbe trovato un accordo. E invece no, si è chiusa in maniera stupida”.

Adani e la stoccata netta a Bobo Vieri

Lo ha fatto più volte Cassano nelle ultime settimane, andandoci giù anche pesantemente ma anche Adani ha dato una velata frecciata sui risultati attuali di Vieri e delle sue trasmissioni. Sebbene l’ex Inter, Juve e Milan stia facendo altro Adani ha dichiarato senza problemi: “La Bobo Tv ufficialmente è lui, non mi sono mai interessato alla società perchè per me c’era solo lui come amico e la nostra passione per il calcio”.

Infine una stoccata durissima: “A noi non ci fermava mai nessuno perchè siamo troppo forti e invece ora nessuna cosa sua va come la Bobo Tv, anzi. La Bobo Tv è stata la sua vera forza nell’ultimo quinquennio, la cosa che davvero lo identificava” e invece ora i risultati sono davvero ben diversi. Un’amicizia finita davvero male con ognuno che ha preso la sua strada e con Cassano e Adani che hanno ormai rigettato il rapporto con l’ex centravanti.